Început de primăvară

Taraful Florin Mucea a oferit, la început de primăvară, alături de alți artiști cunoscuți și îndrăgiți, „mărțișoare muzicale” românilor care locuiesc peste hotare, în Marea Britanie, Italia și Belgia. Cadrul în care artiștii au dăruit din sufletul lor, din talentul lor fraților români care muncesc departe de țară a fost unul special, constând în spectacole cu sute de participanți. Florin Mucea, fiul regretatului rapsod Vasile Mucea, ne-a spus că a fost o bucurie să cânte pentru românii care muncesc în capitala Regatului Unit, dar și pentru cei din Italia și din Belgia. El promovează cu succes proiectele de păstrare a folclorului autentic bucovinean şi vrea să ducă mai departe ce a început tatăl său și se pliază perfect pe ce își doresc românii care muncesc peste hotare. Prima întâlnire între românii plecați peste hotare și Taraful "Florin Mucea" a avut loc la Londra, pe 23 februarie, la Best Western Palm Hotel, la „Balul Românilor”, unde majoritatea participanților au purtat costume populare și s-au bucurat de prezența artiștilor suceveni, grup din care a făcut parte și interpreta de muzică populară Angelica Flutur. Românii s-au prins în hore, au dansat și s-au bucurat câteva ore de cântec și joc, de bucuria reîntâlnirii cu artiști din România, într-un fel, mesageri ai românilor rămași acasă. Angelica Flutur, născută în satul Ciumârna, înzestrată de la Dumnezeu cu o voce foarte frumoasă, se bucură de fiecare dată când are prilejul să cânte pentru români. Publicul apreciază sinceritatea cu care interpreta transmite mesajul artistic, felul în care se prezintă, felul în care se îmbracă, felul în care vorbește. Nu și-a uitat rădăcinile și nici nu și-a dezamăgit niciodată consătenii, huțulii din Ciumârna, pe care îi poartă în suflet, dar și în cântece. Organizatorii petrecerii de la Londra au fost Ștefan și Mirela Maxim, bucovineni din Volovăț, aceiași care organizează la Londra și „Seara costumului popular”, eveniment ajuns la a VI-a ediție.

„Petrecerea Mărțișorului”, organizată de români din Italia

Un alt spectacol deosebit, „Petrecerea Mărțișorului”, a avut loc în Italia, în zona Ivrea, localitatea Strambino, pe 2 martie, unde, alături de Taraful "Florin Mucea”, a înveselit românii stabiliți în Italia și interpretul de muzică populară Grigore Gherman, din nordul Bucovinei. S-au adunat peste 500 de oameni, veniți din mai multe localități italiene, români care au dorit să nu treacă începutul lunii martie fără o petrecere românească. Printre români s-au aflat și italieni, oameni care apreciază veselia și felul în care știu românii să se distreze. „Nu ştim cui să mulțumim mai întâi... Tarafului <Florin Mucea>, lui Grigore Gherman sau publicului minunat care a fost prezent şi mai ales atât de <activ>, sâmbătă seară, la petrecerea Mărțişorului!? Noi vă mulțumim tuturor, pentru că ați fost extraordinari, minunaţi şi mai ales super dansatori”, au spus, după petrecere, Mircea și Dorina Balan, organizatorii evenimentului, care duc dorul localității de unde au plecat, Frătăuții Noi. Publicul a fost încântat de recitalul susținut de carismaticul interpret Grigore Gherman, născut în Herța, Ucraina, care i-a cucerit pe românii de peste hotare cu mai multe piese, printre care „Grigoraș din Bucovina!”, piesă muzicală de pe CD-ul cu același nume, pe care sunt imprimate 23 de cântece.

Departe de țară, românii nu și-au uitat rădăcinile, tradițiile

Un al treilea eveniment la care Taraful "Florin Mucea" a adunat aprecieri a fost cel din Belgia – Anvers, unde circa 120 de români, cu dor de țară și de tradiții, s-au strâns în jurul artiștilor și s-au bucurat de muzica românească. Petrecerea din Belgia a fost organizată de Florin și Adriana Savu din Bilca. Un tânăr din Bilca, stabilit în Belgia, a dorit să-și încreștineze fetița, conform obiceiurilor bucovinene. A fost o petrecere pe cinste, o seară de joc și voie bună la care toți invitații s-au prins în hore și sârbe și s-au bucurat că sunt împreună. Pentru al doilea weekend consecutiv, alături de Taraful "Florin Mucea" s-a aflat și interpretul Grigore Gherman. „A fost o mare bucurie să văd, la peste 2.000 de km de casă, zeci de români din Bilca, veniți la muncă în Italia, Portugalia, care au participat la petrecerea din Anvers.Mai bucuros sunt că în anul 1987, alături de tatăl meu, rapsodul Vasile Mucea, am cântat chiar la botezul proaspătului tătic. Cum se cânta pe vremea aceea..., cu o scripcă, un acordeon și o dobă. Chiar bunicul fetiței care a fost botezată și-a adus aminte cu mare bucurie cum cântam în ogradă și lumea juca pe lângă noi roata. Anii au trecut și am ajuns să cânt <Bătrâneasca>noastră din Bilca și în Belgia”, a spus Florin Mucea. Este mândru că este bucovinean și că toate cele trei evenimente la care a participat în Anglia, Italia și Belgia au fost organizate de bucovineni, adevărați români, care nu și-au uitat rădăcinile, tradițiile.