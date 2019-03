Eveniment

Un congres internaţional interdisciplinar cu numele „România şi lumea ca teren de joacă”, având ca temă copilăria, va avea loc la Universitatea din Granada, Spania, în perioada 3-6 iunie a.c.. Doi dintre cei trei membri ai comitetului de organizare al acestui eveniment ştiinţific, Oana Ursache şi Cătălina Iuliana Pînzariu, sunt lectori ai Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, care acum conduc lectoratele româneşti de la Universitatea din Granada - Spania, respectiv Universitatea Mahommed V din Rabat, din Maroc. Al treilea membru este Roxana Ciolăneanu, care predă la Universitatea din Lisabona, Portugalia. „Congresul încheie un eveniment foarte amplu, Festivalul <Amintiri din copilăria mea iberică>, organizat în întreaga Peninsulă Iberică, în 11 oraşe din Spania şi Portugalia”, a declarat lector univ.dr. Oana Ursache.

Manifestarea se doreşte a fi „o tribună a copiilor, a lumii lor, a literaturii lor şi a artelor scenice, cinematografiei, modei, dar şi a sistemului juridic, a politicilor etc.”, a spus lector univ.dr. Cătălina Pînzariu. În ceea ce priveşte alegerea temei, ea a spus că „oferim tuturor cercetătorilor un spaţiu interdisciplinar de colaborare şi interacţiune, pentru a revendica întâietatea copiilor în spaţiul public, dezmarginalizarea şi ruperea tăcerii ţesute în jurul copiilor”. ”Suntem interesaţi de tot ceea ce înseamnă recuperarea şi reconsiderarea artelor dedicate copiilor, de literatura pentru copii şi adolescenţi, de aspectele juridice, sociologice, antropologice, etnografice, filozofice, mitologice etc. ale copilăriei, cu un accent special pe spaţiul românesc”, a completat Oana Ursache.

Secţiunile congresului

Cei care sunt interesaţi să participe cu comunicări au la dispoziţie o paletă foarte largă de secţiuni, printre care amintim Copiii minune; Istoria copiilor: copii în istorie; copiii-regi; căsătoriile între copii; dinastiile şi copiii lor; copiii în timpul celor două războaie mondiale; copiii în război (Primul şi al Doilea Război Mondial, Iugoslavia, Siria etc.); Sociologia copilăriei: copiii migraţiei albe, anticomuniste, adulţii de astăzi; copiii semiabandonaţi, rămaşi acasă în urma migrării părinţilor plecaţi la muncă; minorii neînsoţiţi, copiii remigraţi sau migraţia infantilă eşuată; factorii inhibitori şi cei care facilitează readaptarea; copiii abandonaţi şi copiii instituţionalizaţi; Bilingvismul şi reachiziţionarea limbii materne ca a doua limbă: limba de acasă şi bilingvismul simultan; factori de inhibare şi factori favorizanţi ai bilingvismului; bilingvismul în interiorul unei ţări şi bilingvismul copiilor pe parcursul procesului migraţional; Copilăria ca tăcere: vocea copiilor; formele de tăcere la copii; ruperea tăcerii: cum şi ce spun copiii atunci când decid să nu mai tacă; autocenzura; trauma; tabuurile copiilor; cartea ca spaţiu al tăcerii; copiii zgomotoşi, copii impulsivi, neobosiţi; tăcerea ca atitudine contemplativă; tăcerea ca traumă: tăcerea copiilor şi tăcerea părinţilor; strategiile părinţilor de reducere la tăcere a copiilor; poetica tăcerii copiilor; estetica şi filozofia tăcerii copiilor; Cultura copilăriei: Pop Culture pentru copii; Literatura universală pentru copii şi adolescenţi; Literatura pentru copii şi adolescenţi; Benzi desenate: cântecul de leagăn; revistele pentru copii, blog-urile, audio-book-uri; cărţile animate; romanele grafice; poezia pentru copii; cărţile pop-up; lecţiile cu animaţie; literatura orală pentru copii; Amintiri din copilării – experienţele copiilor povestite de adulţi; Amintiri din şcoală – experienţele copiilor legate de şcoală şi profesori; blogul, Instagram-ul, Facebook-ul; cărţile adolescenţei; cărţile de aventură pentru copii; genul family; genul gotic şi horror; genul fantasy şi supranatural.non-fiction; cărţile de cunoaştere pentru copii, enciclopediile, foiletoanele din reviste, despre animale, istorie, geografie etc.; rolul literaturii în teatru; Mai citesc copiii? etc.

Universitarul Oana Ursache a subliniat că manifestarea este deschisă şi muzicii, cinematografiei, teatrului şi spectacolelor pentru copii, de la copiii actori, la talent show-uri şi Master Chef pentru copii. Limbile congresului sunt spaniolă, română, engleză şi franceză. Persoanele interesate să participe pot primi informaţii suplimentare dacă le solicită prin e-mail la adresa congresului: congreso.infancia.granada@gmail.com. Corespondenţa pentru limbile română şi engleză este gestionată de lector Oana Ursache, iar pentru spaniolă şi franceză de lector Cătălina Iuliana Pînzariu. Termenul de înscriere este 30 martie a.c..

Oana Ursache a mai spus că, pe perioada desfăşurării congresului, sunt aşteptate, de asemenea, asociaţii, instituţii, ONG-uri, comunităţi culturale şi artistice, edituri, societăţi academice care să-şi promoveze activitatea şi proiecte legate de copii şi adolescenţi.