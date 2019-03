Strângere de semnături

Fostul premier al României, Dacian Cioloş, în prezent preşedinte al Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS), a fost prezent miercuri după-amiază la Suceava, la o acţiune de strângere de semnături, dar şi pentru o întâlnire cu membrii şi susţinătorii din zonă.

Ajuns cu o oarecare întârziere faţă de ora anunţată, însoţit de doi dintre candidaţii la europarlamentare (Ramona Strugariu şi Liviu Iolu), Dacian Cioloş a reacţionat rapid la încercarea susţinătorilor locali, grupaţi la intrarea în Parcul central, de a-i face o primire zgomotoasă, cu aplauze. Atât Dacian Cioloş cât şi Liviu Iolu au ridicat mâinile, ca pentru a respinge acest gen de primire, solicitându-le să se oprească, după care au mers să îi salute pe fiecare în parte şi să se cunoască.

„Ne aflăm la Suceava într-un turneu prin ţară, obiectivul nostru este să trecem prin fiecare judeţ până la sfârşitul lunii martie. Avem ca obiectiv în primul rând să susţinem campania de semnături pentru depunerea listelor de candidaţi pentru alegerile europarlamentare pentru Alianţa 2020 USR – PLUS. Lucrurile merg bine, chiar ieri am aflat că am depăşit 200.000 de semnături, dar vom continua campania, pentru a fi siguri că nu vom mai avea surprize aşa cum au încercat unii să ne facă la campania <Fără penali>, dar dincolo de asta, este un bun prilej pentru a discuta cu oamenii, să aflăm ce aşteaptă de la noi, pentru că ne aflăm în stradă. Apoi vom intra efectiv în campanie pentru a ne promova candidaţii şi mesajele.

Avem şapte acţiuni prevăzute în şapte mari oraşe din ţară şi în diasporă, în Bruxelles.

Pe lângă acţiunile din cadrul alianţei, noi, cei de la PLUS, avem discuţii cu susţinătorii noştri din fiecare judeţ, să discutăm de organizarea partidului, începând cu comunităţilor locale. Avem peste 11.000 de membri înscrişi în partid şi este un prim contact direct între membri şi conducere”, a declarat Dacian Cioloş, în scurtul interval de timp petrecut în centrul Sucevei, înainte de şedinţa internă, referitoare la organizarea partidului.

Nu în ultimul rând, acesta a discutat cu oamenii de pe stradă, veniţi să îl cunoască, inclusiv cu Pascal Garnier, francezul stabilit în Bucovina, pe care o promovează în lume, aducând aici mii de turişti din alte ţări, în special din Franţa.