Rădăuți

Comisarii Gărzii de Mediu Suceava au sărbătorit Ziua Gărzii Naţionale de Mediu, 12 martie, alături de Detaşamentul de Pompieri Rădăuţi, care a intervenit ieri dimineaţă, în jurul orei 10.00, la depozitul de deşeuri al municipiului Rădăuţi, după ce o porţiune din acesta luase foc. Militarii au acţionat cu o autospecială şi cu mai multe pompe de apă, în condiţiile în care în apropiere curge un pârâu, iar acestora li s-a lăturat şi o echipă de la furnizorul local de utilităţi, SC Servicii Comunale SA.

Prezentă la faţa locului, comisarul-şef al Gărzii de Mediu Suceava, Adriana Iordache, a declarat: „Deşi ne-am propus să sărbătorim Ziua Gărzii Naţionale de Mediu printr-o acţiune de salubrizare pe raza unui ocol silvic din zona Rădăuţiului, am ajuns la platforma de deşeuri a municipiului Rădăuţi. În jurul orei 10.00 am primit un mesaj prin 112 că platforma de gunoi s-a reaprins, după ce aseară (n.r. - luni seară), în jurul orei 21.30, a mai fost un astfel de incident care a fost gestionat de colegii de la ISU. Depozitul de deşeuri din Rădăuţi funcţionează din anul 2014 în baza unor autorizaţii emise pe câte un an de zile, şi astfel am ajuns în anul 2019 din cauză că nu au fost încă deschise cele două depozite ecologice, Moara şi Pojorâta. Agenţia de Protecţia Mediului a emis anul acesta viza anuală pentru depozitul rădăuţean autorizând o cantitate de 28.000 de mc de deşeuri. Ne îngrijorează ce se întâmplă la nivel de judeţ, pentru că am crezut atunci când s-a aprins platforma de la Fălticeni că e un caz izolat, dar s-a văzut că nu este aşa, însă aceasta e situaţia, sperăm că depozitul de la Moara va fi deschis cât mai curând…”

Pompierii rădăuţeni au lichidat focul în jurul orei 14.00 şi au stabilit drept cauză probabilă de producere a incendiului fumatul în loc nepermis. Trebuie precizat că depozitul de deşeuri Rădăuţi, care se situează la ieşirea din municipiu spre comuna Satu Mare, se întinde pe o suprafaţă de circa 9.000 mp, iar pe platformă este depozitată o cantitate de aproximativ 68.700 mc de deşeuri.