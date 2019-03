Infrastructură

Preşedintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băişanu, a anunţat ieri, în şedinţa comisiei de transporturi a Camerei Deputaţilor, că susţine protestul omului de afaceri Ştefan Mandachi cu privire la necesitatea construcţiei de autostrăzi în judeţul Suceava şi în Moldova. Vicepreşedinte al comisiei de transporturi din Camera Deputaţilor, Alexandru Băişanu a atras atenţia, în prezenţa ministrului Răzvan Cuc, asupra faptului că în comparaţie cu alte zone din ţară, Moldova are zero alocări de fonduri pentru dezvoltarea marii infrastructuri.

Băişanu i-a transmis ministrului Transporturilor că recent au fost împreună pe şoselele de centură ale municipiilor Suceava şi Rădăuţi, investiţii pentru care sunt alocate fondurile necesare pentru acest an. „Am prins în bugetul României, pe infrastructură, 61,2 milioane de lei pentru şoseaua de centură a Sucevei, adică toţi banii suficienţi pentru finalizarea lucrărilor, şi circa 37 de milioane de lei pentru etapa aceasta la care se lucrează la şoseaua de centură Rădăuţi”, a arătat Băişanu. El a mai spus că speră ca după 12 ani să fie finalizate lucrările la şoseaua de centură a Sucevei.

Pe de altă parte, deputatul ALDE de Suceava a spus că are impresia că zona Moldovei „a fost lăsată undeva ca monedă de schimb”. „Cumva dacă vin ruşii să avem ce să le dăm la schimb. Pentru că de 28 de ani, în Moldova, pe infrastructură mare am primit zero finanţare. Dacă Transilvania a primit undeva spre 60%, Bucureşti – Ilfov undeva la 35%, Dobrogea undeva la 3,5%, Moldova are zero finanţare. Şi iată, vedeţi dumneavoastră, reacţia mea ca deputat moldovean, bucovinean, de Suceava, cât şi a altor oameni este una virulentă care scoate în evidenţă necesitatea de a se construi drumuri rapide, expres şi autostrăzi în Moldova”, a spus Alexandru Băişanu în prezenţa ministerului Transporturilor.

El a făcut referire la protestul iniţiat de un om de afaceri sucevean care a construit un prim metru de autostradă la Suceava şi care vineri, pe 15 martie, va protesta faţă de lipsa de autostrăzi în Moldova. „După cum bine ştiţi, din Suceava a plecat un semnal destul de uşor şi foarte rapid preluat de marea majoritate a moldovenilor. Un mesaj dat de un tânăr din Suceava care a construit <un metru de autostradă>. Dar ca semnal este unul foarte important. Personal mă raliez acestui fenomen care este deja în România, pentru faptul că Moldova trebuie să primească fonduri pentru autostrăzi şi pentru drumurile de care are nevoie, de infrastructură mare”, a declarat Băişanu. El i-a solicitat ministrului Transporturilor să ia în considerare acest apel disperat al moldovenilor şi să cântărească mai bine unde se vor alocare banii în continuare, „pentru a nu mai face doar în anumite zone, ci să mulţumim întreaga Românie, inclusiv Moldova”.