Colaborare

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost primit, ieri, de oficialităţile de cel mai înalt rang din landul austriac Stiria, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează zilele acestea în Austria. În debutul vizitei sale în Austria, Gheorghe Flutur a fost primit de preşedintele Parlamentului din Gratz, Gerhard Kurzmann, de viceguvernatorul regiunii, Michael Schickhofer, de conducerea primăriei staţiunii turistice Fuerstenfeld. De asemenea, Flutur a avut discuţii şi cu consulul onorific al României în Austria, Andreas Bardeau. Şeful administraţiei judeţene a declarat că în cadrul întâlnirilor a avut discuţii extrem de importante pentru viitoarele proiecte comune între cele două regiuni. „Am discutat despre învăţământul dual, pentru învăţământul în domeniul gestionării staţiunilor de schi sau a celor care au ape termale. De asemenea, ei sunt foarte bine pregătiţi în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă şi am discutat despre o colaborare şi în acest domeniu. Trebuie spus că am găsit un respect foarte mare aici faţă de Bucovina. Ei ştiu foarte multe lucruri despre Bucovina şi sunt optimist în deschiderea unor legături puternice, aşa cum am făcu şi cu regiunea Schwaben, din Germania”, a spus Gheorghe Flutur, care a adăugat că tot ieri a avut discuţii şi cu un parlamentar liberal austriac cu origini din zona comunei Cârlibaba.

Flutur a precizat că în cursul zilei de astăzi va continua discuţiile cu autorităţile din regiunea Stiria pentru parteneriate în domenii cum ar fi învăţământ, aeroport, turism, silvicultură, administraţie publică sau pentru camerele de comerţ.

Trebuie precizat că vizita delegaţiei sucevene în Austria are loc la invitaţia grupului de parlamentari austrieci care au fost prezenţi în judeţul Suceava, în Bucovina, la începutul lunii octombrie 2018, când au fost făcute primele propuneri de colaborare între cele două regiuni. Landul Steiermark (Stiria) este unul dintre cele mai mari din Austria, al doilea ca suprafaţă, fiind o zonă dintre cele mai variate ca relief şi deosebit de atrăgătoare pentru turişti.