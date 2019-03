Eveniment

Asociația „Freamăt de Speranță” a organizat duminică, 10 martie, la Aquarius Center Câmpulung Moldovenesc, Balul Primăverii, ediția a IV-a, un eveniment care s-a bucurat de susținerea unui număr mare de prieteni ai copiilor cu nevoi speciale. Înființată în anul 2015 de Anca Crăciun, mama lui Sebi Crăciun, poetul din Câmpulung Moldovenesc cu tetrapareză spastică, adolescent care a demonstrat că orice dizabilitate poate fi transformată în abilitate, Asociația „Freamăt de Speranță” a reușit să organizeze un eveniment pe placul copiilor bolnavi din Asociație. Încurajați și ajutați de voluntari, copiii cu dizabilități au îmbrăcat costume haioase și au fost pictați pe față de echipa Wowie Kids din Câmpulung Moldovenesc, pentru a participa la un bal la care fiecare mască a fost premiată și aplaudată de către publicul spectator. Pentru că toți copiii din Asociație sunt învățați să ofere mai mult decât primesc, avându-l ca model pe Sebi Crăciun, au venit pregătiți cu un scurt program artistic de cântece și poezii aduse drept omagiu mamelor care au fost sărbătorite la acest eveniment. „Programul artistic a fost acompaniat de către instructor-voluntar meloterapie Armin Ivan și formația Allegro din Vama, care a oferit muzică de petrecere pe toată durata balului. Este remarcabil faptul că această formație este alcătuită din tineri care au ales să participe voluntar la activitățile Asociației și, alături de colegii lor de la Colegiul Silvic și de la Colegiul Național <Dragoș Vodă>, oferă din timpul și talentul cu care au fost înzestrați și celor mai puțin norocoși ca ei, copiilor și tinerilor cu nevoi speciale”, a spus Anca Crăciun.

Ajutor pentru o familie din Moldova Sulița care are trei copii, dintre care unul cu autism

Asociația „Freamăt de Speranță” a pregătit diplome tuturor participanților, cadouri personalizate „mamelor super-erou”, mărțișoare și ornamente create de copii în cadrul orelor de terapie ocupațională ,,Să învățăm să ne ajutăm”, precum și trei certificate de membru de onoare, pentru trei persoane deosebite din comunitate care au fost mereu alături de acești copii. An de an, comunitatea locală s-a implicat în activitățile Asociației „Freamăt de Speranță”, pentru ca acest bal să aibă parte de o organizare minunată, cu mese bogate oferite de sponsorii ,,La Nușa”, „Grădina Mariajelor”, Restaurantul „Bucovina”, SC Papa Bun, SC Poptămaș, Vera Alboi, Vasile Vargan, Cristina Balabasciuc. La acest eveniment a fost promovat cazul unei familii tinere din Moldova Sulița, cu trei copii, dintre care cel mai mare cu autism. Familia a cerut sprijinul Asociației pentru a putea beneficia de terapie pentru copilul bolnav, menționând că sunt dispuși să se stabilească cu chirie în Câmpulung Moldovenesc, doar pentru a-i oferi o șansă copilului bolnav la integrare, socializare și recuperare. Cazul a atins coarda sensibilă a celor prezenți și Cristina Balabasciuc a oferit o locuință proprietate personală cu titlu gratuit acestei familii pe perioada terapiilor copilului, iar o altă susținătoare, Popa Lenuța, a achitat 300 de lei pentru plata primelor 10 ședințe de logopedie ale copilului. „Aquarius Center Câmpulung Moldovenesc este gazdă bună, an de an, la aproape toate evenimentele Asociației. Modul frumos de a face comunitatea să acționeze și să ajute acești copii este de admirat, deoarece publicul participă la bucuria copiilor, la emoția lor, la poveștile lor de viață și treptat, treptat se spulberă mitul copilului cu handicap care dorește compasiune și se întărește convingerea de care atârnă toată activitatea Asociației <Freamăt de Speranță>, aceea că, în fiecare dizabilitate, există o abilitate ce trebuie doar descoperită și pusă în valoare”, a completat Anca Crăciun.