Fălticeni

Haine de gală, dans şi muzică aleasă la prima ediţie a Balului Vienez de la Fălticeni, organizat, joi, 7 martie, începând cu ora 18,30, în Sala de spectacole „Draga Olteanu Matei”. Balul s-a desfăşurat sub semnul florii de colţ, simbol al spiritului generozităţii. Printre invitaţii speciali s-au numărat actorul și regizorul Vlad Rădescu, Cvartetul Passione din Bucureşti, trupa de dansatori profesionişti Tango Abrazo & Clio, studenţii secţiei Coregrafie a Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi. Programul artistic a fost completat de momentele tinerilor debutanţi, cele ale copiilor – dansatori şi de elevii Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni. Au fost şi programe de vals liber pentru toţi participanţii dar şi cadrilul de la miezul nopţii, o invitaţie la dans cu coregrafa Lorette Enache, profesor la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti şi la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi. Cadrilul este un dans vechi, de secol 18, pe care un grup mare de participanţi se străduieşte să îl înveţe de la un expert în coregrafie.

Poftiţi la vals

Balul a început cu o introducere în atmosfera vieneză, făcută de jurnalistul ieşean Andrei Giurgia, care a vorbit şi despre o muzică şi un dans, valsul, care şi-au făcut cu adevărat intrarea fastuoasă în lume odată cu Johann Strauss, numit în 1835 Director Muzical al Balurilor de la Curte. Mai târziu, fiul acestuia, Johann Strauss Fiul, supranumit „Regele Valsului” a făcut ca nici un bal să nu se încheie fără „Dunărea Albastră”, piesă compusă în 1867 şi care i-a scos şi pe fălticeneni la dans. Primii care au păşit pe ringul de dans au fost copiii, cu "Valsul Florilor" de P.I. Ceaikovschi, un moment emoţionant, în care delicateţea micuţilor a fost intens admirată. La fel de emoţionantă a fost şi intrarea în sala de dans a tinerilor, o reverenţă adusă vechii tradiţii vieneze prin care o nouă generaţie îşi făcea intrarea în înalta societate. Acest moment a fost marcat şi prin performance-ul celor trei perechi de dansatori studenţi coregrafi din Iaşi care au dansat acompaniaţi de Cvartetul Passione pe muzica lui Johann Strauss Fiul, Giuseppe Verdi şi a compozitorului român de muzici militare Iosif Ivanovici. Tinerii au salutat oaspeţii de onoare la fel ca la balurile din perioada interbelică. Mult-aşteptatul îndemn “Alles Walzer!” (Poftiti la vals!), a fost momentul în care, conform ritualului din capitala Austriei, balul a fost oficial deschis şi toate perechile au fost invitate la dans. Cunoscătorii au respectat un anume ritual, din momentul lansării invitaţiei la dans, când doamna este întrebată dacă doreşte să acorde onoarea de a dansa cu bărbatul care o invită, al reverenţei şi al sărutului (simbolic) al mâinii, până la sfârşitul dansului, terminat tot cu reverenţă.

Polca copiilor şi valsul adolescenţilor, pregătite timp de aproape două luni de cei mai tineri fălticeneni împreună cu coregrafa Lorette Enache şi Bianca Ciubotariu, actriţă a Teatrului Birlic, dar şi momentele speciale de dans ale studenţilor ieşeni, au făcut ca atmosfera să devină mai destinsă şi majoritatea invitaţilor să iasă la dans. Pe lângă valsul vienez, spre final s-au mai dansat şi dansuri sud-americane - cha cha, tango şi chiar tangouri celebre româneşti.

Chiar dacă muzica şi dansul au fost în centrul atenţiei, la intrarea în sala de bal a fost amenajat un punct de relaxare, unde, după dansurile solicitante, se putea servi o cupă de şampanie sau o cafea, trimise de la Viena de Laura Hant, preşedinta Asociaţiei „Mihai Eminescu” din Viena, cea care a oferit mici daruri pentru doamnele şi domnişoarele participante, pentru a-şi aduce aminte de această manifestare.

Pentru invitaţii speciali ai balului, Radu Bercea a pregătit câteva daruri care au constat în tablouri realizate chiar de artistul plastic humorean.

Un eveniment care păstrează parfumul epocilor aristocrate

„Balul vienez este un eveniment aparte, care păstrează parfumul epocilor aristocrate şi care astăzi reprezintă pretextul pentru eleganţă, rafinament şi bun gust în compania muzicii de calitate. Prima ediţie a balul de la Fălticeni are loc la Sala de spectacole <Draga Olteanu Matei>, un spaţiu mult prea mic pentru o participare atât de numeroasă, iluminat de candelabre vieneze, care dau un anume caracter evenimentului, ce are în centru dansul. La marile baluri vieneze oaspeţii sunt aşteptaţi cu mici cadouri, la fel am procedat şi noi, chiar dacă balul organizat de Asociaţia Fălticeni Cultural nu a avut sponsori. Doamna Laura Hant ne-a trimis de la Viena mici simboluri ale acestui oraş pentru a le oferi cadou doamnelor şi domnişoarelor. Noi oferim participantelor şi o insignă cu floarea de colţ (Edelweiss - semnificaţia germană fiind edel - aristocratic şi weiss - alb), simbolul curajului şi dragostei, al purităţii şi curăţeniei, un simbol naţional în multe ţări cum ar fi: Elvetia, Austria sau Germania. Nu am apelat la sponsori pentru că, începând cu 8 iulie 2019, la Fălticeni se va desfăşura Festivalul Internaţional de Teatru <Grigore Vasiliu Birlic>, iar finanţarea acestuia este asigurată de sponsori”, a spus preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei Fălticeni Cultural.

Balul Vienez este o tradiţie readusă în viaţa culturală a urbei de pe Şomuz cu scopul de a crea valori, atitudini, contexte sociale şi de a uni elitele acestei localităţi la un eveniment ce are rolul de a reînvia valorile unei epoci apuse, ce a avut un rol marcant în cultura acestei părţi de ţară.Organizatorul balului, Asociaţia Fălticeni Cultural, îşi doreşte ca acest eveniment să devină o tradiţie în viaţa culturală a oraşului.