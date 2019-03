Generatoare cu panouri solare

Poliţiştii suceveni de la Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii au avut o iniţiativă lăudabilă cu prilejul zilei de 8 martie şi s-au deplasat tocmai la Brodina de Sus, unde le-au dus sisteme solare de iluminat unor femei vârstnice care au trăit toată viaţa în case neconectate la reţeaua de curent electric. La acţiune a participat şi englezul Brian Douglas, partenerul tradiţional al poliţiştilor în acţiuni caritabile.

Comisarul-şef Ionuţ Epureanu, coordonatorul Compartimentului de Analiză şi Prevenire din cadrul poliţiei judeţene a explicat că în acest an s-a dorit o altfel de marcare a zilei dedicate femeii, faţă de tradiţionalele flori oferite şoferiţelor în trafic:

„Am întâlnit la Brodina de Sus doamne trecute de 75 de ani, pentru care, din păcate, ziua de 8 martie este doar o nouă zi din an pe care sunt nevoite să o petreacă în beznă după lăsarea serii. Au locuit dintotdeauna în case fără energie electrică, au crescut copii şi au muncit. Pe ele le-au ales poliţiştii în acest an să le sărbătorească. Nu au nevoie de flori şi nici de cutii de bomboane. Au nevoie doar de puţină lumină. Împreună cu partenerul tradiţional Brian Douglas am reuşit să aducem puţină lumină în sufletele acestor femei. Patru case din Brodina de Sus au fost dotate cu sisteme solare de iluminat. Spunem noi ca am adus lumină la figurat, dar şi la propriu, şi în viaţa şi sufletele acestor doamne şi ne bucurăm de acest lucru”.

Bătrânele de la Brodina de Sus au primit şi alimente de la cei care le-au adus panourile solare.

Lumină la casele neelectrificate şi pentru alte familii

Nu este prima dată când poliţiştii, împreună cu Brian Douglas, reprezentantul unei fundaţii umanitare, încearcă să scoată din beznă familiile care nu au curent electric. În luna octombrie a anului trecut, o acţiune similară a fost organizată şi într-un cătun neelectrificat din Stroieşti, unde locuiesc cinci familii cu 13 copii.

Familiile au primit, la fel ca bătrânele de la Brodina de Sus, generatoare de capacitate mică, alimentate prin panouri solare, mulţumită cărora pot avea în casă trei becuri, o lampă cu lumină mai puternică în caz de nevoie, dar şi un mini-încărcător pentru telefonul mobil.

Brian Douglas a explicat că această soluţie, cu generatoare cu panouri solare, este una fără costuri mari, dar fiabilă în acelaşi timp. Important este că oamenii, foarte săraci, nu au parte nici de costuri suplimentare. Un generator mare ar necesita alimentarea cu motorină, pe care oamenii nu îşi permit să o cumpere.