Controale în trafic ultimele zile din au arătat că, în continuare, există şoferi care săvârşesc infracţiuni rutiere şi pun în pericol atât propria viaţă, cât şi integritatea celorlalţi participanţi la trafic. Obiectivul principal al poliţiştilor suceveni îl reprezintă siguranţa rutieră, de aceea măsurile ferme luate de aceştia împotriva celor care nesocotesc legea pot ajunge, în funcţie de gravitatea faptelor, la reţinerea şi încarcerarea celor care săvârşesc fapte penale la regimul rutier. Patru conducători auto au ajuns în zilele de sfârşit de săptămână în spatele gratiilor, după ce au comis astfel de faptepenale în trafic. În primul dintre cazuri, petrecut în timpul serii de vineri, un bărbat de 41de ani din Poiana Stampei a ajuns în arestul IPJ Suceava, după ce a produs un accident sub influenţa alcoolului. Din primele verificări făcute de poliţişti la locul producerii accidentului, s-a constatat că în jurul orei 21.20, bărbatul de 41 de anicare conducea un autoturism pe un drum comunal din Prăleni, ajuns în intersecţia cu DN 17, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 28 de ani, intrând în coliziune cu acesta. Cele două autoturisme au fost avariate, iar poliţiştii au constatat că bărbatul de 41 de aniavea permisul de conducere anulat. Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru bărbatul de 28 de ani şi de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 41 de ani, căruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Poliţiştii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere i-a fost anulat” şi „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”. Având în vedere abaterile grave săvârşite de bărbatul de 41 de ani, pe numele său a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, el fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

Depistaţi de poliţişti în trafic şi încarceraţi

Sâmbătă seara, un echipaj din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei a oprit în jurul orei 18.00, pentru efectuarea unui control, un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani, în maşină fiind ca pasager şi proprietarul autovehiculului, un tânăr de 27 de ani din Poiana Stampei. Cel de la volan mirosea a alcool şi în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul care conducea autoturismul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Cercetările sunt efectuate de poliţişti în cadrul unui dosar penal, bărbatul de 39 de ani fiind cercetat pentru comiterea infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, iar proprietarul maşinii pentru comiterea infracţiunii de ”încredinţarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care ştia că nu posedă permis de conducere”, ce va fi soluţionat procedural. Bărbatul de 39 de ani a primit o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, ajungând în arestul poliţiei judeţene.

În aceiaşi seară, un bărbat de 40 de ani din comuna Arbore a ajuns în spatele gratiilor, după ce a fost oprit pe DN 2E la volanul unui autoturism, având o viteză peste limita legală. În timpul verificărilor ce au urmat s-a constatat că bărbatul avea permisul de conducere anulat din anul 2017 şi conducea autoturismul sub influenţa alcoolului, având în urma testării cu etilotestul o alcoolemie de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de„conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost anulat”şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, pentru faptele sale fiind dispusă şi măsura reţinerii conducătorului auto pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în arestul I.P.J. Suceava.

Ajuns în arest, după ce s-a urcat băut la volan şi a produs un accident

În timpul nopţii de sâmbătă spre duminică un tânăr de 23 de ani din comuna Hârtop a fost reţinut de poliţişti, după ce a produs un accident sub influenţa consumului de alcool. Accidentul a avut loc în jurul orei 03.00, când tânărul aflat la volanul unui autoturism cu care circula pe strada Eroilor a satului Petia din comuna Buneşti, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi s-a izbit de un podeţ, situat pe partea dreaptă a drumului. În urma impactului, un bărbat de 49 de ani, pasager în maşină, a fost rănit şi transportat la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,56 mg/l şi i s-au prelevat mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. După producerea accidentului, şoferul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea lucrătorilor de poliţie, fiind identificat ulterior. Verificările au arătat faptul că tânărul de la volan nu are permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule, pe numele său fiind întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducere fără a poseda permis de conducere”, „conducere sub influenţa alcoolului” şi „părăsirea locului accidentului”. Pentru cumulul de fapte de o gravitate deosebită, pe numele lui a fost întocmită o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, el fiind introdus în arestul IPJ Suceava.