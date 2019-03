Vizită

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, împreună cu prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, şi cu reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR), a ajuns ieri dimineaţă la Rădăuţi pentru o vizită care a vizat verificarea stadiului de execuţie a lucrărilor la obiectivul „Centura municipiului Rădăuţi”. După discuţiile pe care le-a avut cu managerul de proiect, inginerul Cristi Luca, şi cu specialiştii constructorului, asocierea dintre firmele Spedition UMB şi Tehnostrade, ministrul Cuc s-a deplasat pe şantier şi s-a declarat satisfăcut de evoluţia şi de ritmul acestora şi, mai mult, a afirmat că lucrările vor fi finalizate înainte de termen. Ministrul Transporturilor a declarat: „Eu nu pot decât să vă felicit! Aici este unul dintre obiectivele de investiţii la care, personal, sunt convins că nu vom avea probleme de execuţie, de întârzieri. Din contră, vom avea o surpriză plăcută, pentru că constructorul ne-a demonstrat prin toate lucrările pe care le-a avut de executat că se mobilizează de fiecare dată. Evident că voi monitoriza şi acest şantier, însă sunt alţi constructori care merită monitorizaţi mai atent, dar aici sunt convins că lucrurile vor merge repede şi mă hazardez că spun că acest proiect va fi finalizat înainte de termen, fără alte costuri suplimentare sau alte probleme, aşa cum avem pe alte loturi de autostradă. Bani sunt, capacitate de mobilizare există, nu-mi rămâne decât să vă doresc mult succes”. La finalul vizitei, ministrul Transporturilor, primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tătar, a afirmat: „Vizita ministrului Cuc la Rădăuţi pe şantierul viitoarei şosele de centură nu face decât să confirme că aici lucrările se desfăşoară în normalitate. Totul este în grafic şi ţin să amintesc că domnul ministru a spus, vizavi de finalizarea lucrărilor, că va fi o surpriză…Eu ştiu care este această surpriză, am mai spus-o, este foarte posibil ca până la finele anului în curs să fie dată în folosinţă centura, dacă nu chiar în totalitate, cu siguranţă câteva dintre tronsoane. Aţi văzut că sunt şi vor fi asiguraţi banii, de aceea este singurul şantier din judeţ pe care s-a lucrat încă din luna februarie. Chiar dacă aceste lucrări au creat un oarecare disconfort, cetăţenii municipiului au înţeles această situaţie. Am discutat şi despre exproprieri şi s-a promis că în scurt timp se vor face plăţile pentru terenuri. Îmi pare bine că l-am reîntâlnit pe ministrul Cuc, pentru că tot cu dumnealui am început centura şi tot împreună am fost la stareţul Mănăstirii Putna la momentul când apăruse iniţiativa reluării traficului feroviar spre Putna”.

Lungimea şoselei de centură a municipiului Rădăuţi este de 16,579 km

Ministrul Răzvan Cuc a fost aşteptat la Rădăuţi şi de parlamentarii Ioan Stan, Eugen Bejinariu şi Alexandru Băişanu. Lungimea viitoarei şosele de centură a municipiului Rădăuţi este de 16,579 km, iar lucrarea se desfăşoară pe patru sectoare, respectiv R1, cu o lungime de 5,417 km, R2, de 2,913 km, R3, 4,696 km, R4, de 3,553 km, cu menţiunea că proiectul cuprinde şi realizarea a şapte poduri, a două pasaje, a 23 de podeţe şi şapte intersecţii. Valoarea totală a investiţiei este de 82.209.829,75 lei fără TVA, termenul de execuţie este de 34 de luni, în condiţiile în care data începerii execuţiei lucrării a fost 04.06.2018, iar data de finalizare 04.04.2021.