Reacţie

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a transmis preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, să fie preocupat mai mult de repararea drumurilor judeţene înainte „să se bage” pe obiectivele asumate de minister. Răzvan Cuc s-a aflat, ieri, într-o vizită de lucru pe şantierele şoselelor de centură ale municipiilor Suceava şi Rădăuţi. Afirmaţia ministrului Transporturilor a fost făcută după ce a fost întrebat dacă a primit scrisorile preşedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, prin care acesta îi solicita, printre altele, începerea Autostrăzii Unirii, Iaşi – Târgu Mureş, şi a drumului expres Siret - Suceava – Bucureşti, precum şi repararea drumurilor naţionale din judeţ. Răzvan Cuc a subliniat că el personal are treabă şi nu are timp să îi răspundă preşedintelui CJ Suceava. „Eu nu ştiu ce exerciţiu de imagine vrea să facă domnul Gheorghe Flutur. Eu am treabă. Nu am timp să-i dau informaţii pe Legea 544 sau pe ce vrea dânsul. Dacă dânsul vrea să mă caute, mă sună. Eu stau pe şantiere pentru că vreau să văd că avansează lucrările. Nu stau să mă plimb pe şantiere şi să fac un titlu de glorie din asta”, a spus ministrul Transporturilor. El a precizat că a văzut în urmă cu ceva timp cum Gheorghe Flutur a mers pe şantierul centurii Sucevei şi arunca pietriş cu o lopată la roţile din faţă ale unui camion, acesta având tracţiunea pe spate. Răzvan Cuc a spus, râzând, că „dacă tot vrei să faci lucrurile bine la presă, măcar fă-le cum trebuie”.

Pe de altă parte, ministrul Transporturilor a întrebat dacă Gheorghe Flutur a terminat toată treaba la Consiliul Judeţean şi dacă toate drumurile judeţene sunt „la negru, plombate şi fără gropi”. „Eu nu ştiu de ce vrea să se bage pe obiectivele care sunt asumate de Ministerul Transporturilor, în condiţiile în care drumurile judeţene, am înţeles şi eu de la colegi, sunt cum sunt. Și dacă vrei să faci ceva, fă-o cum se face. Pune pietriş la roţile din spate unde este tracţiunea. Eu dacă nu am buget, nu vin să mă joc. Dacă spun un lucru, îl fac cum trebuie şi nu vin să mă fac de râs şi să chem presa, hai să mă vedeţi şi pe mine că dau cu o lopată”, a mai spus Răzvan Cuc.

Tot în cadrul vizitei pe şantierul şoselei de centură a Sucevei, Răzvan Cuc a precizat, în legătură cu drumul expres Siret – Suceava – Bucureşti, că au fost semnate deja o parte dintre contractele pentru proiectare, pentru tronsoanele Ploieşti – Buzău – Bacău – Focşani – Paşcani. El a adăugat că anul acesta, cel mai probabil în luna aprilie, vor fi începute procedurile pentru contractarea serviciilor pentru întocmirea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru tronsoanele Paşcani - Suceava – Siret.