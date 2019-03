Festivitate

Sala ”Ștefan cel Mare” din Palatul Administrativ a găzduit, joi, o şedinţă de prezentare a raportului de activitate pentru anul 2018 al Filialei Suceava ”Plăieşii” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” şi a planului de activitate pentru anul în curs. La şedinţa prezidată de mai multe personalităţi din diferite domenii, în frunte cu prefectul judeţului, Mirela Adomnicăi, şi vicepreşedintele consiliului judeţean Gheorghe Niţă, au fost prezenţi membri ai Filialei Suceava ”Plăieşii” şi ai subfilialelor municipale şi orăşeneşti, delegaţi ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război.

Raportul de activitate al Filialei Judeţene Suceava ”Plăieşii” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” a fost prezentat de către preşedintele filialei judeţene, colonel (r) Neculai Niga. Au fost evidenţiate astfel activităţile de conservare, reabilitare şi întreţinere a operelor comemorative de război, a monumentelor şi cimitirelor din judeţul Suceava, pentru comemorarea eroilor căzuţi la datorie. La acest capitol a fost prezentată activitatea de conservare şi reabilitare a parcelei destinate Cimitirului Eroilor din cartierul Burdujeni, încheiată printr-o festivitate derulată în ziua de 14 septembrie 2018. Activităţile filialei au cuprins finalizarea lucrărilor de la Ansamblul Monumental ”Ion Grosaru” de la Păiseni, precum şi la Panteonul Eroilor şi Muzeul Unirii din comuna Cornu Luncii. Nu a fost uitat nici prilejul de a sărbători intrarea triumfală în Bucovina a trupelor române, la 6 noiembrie 1918, printr-o manifestare la 100 de ani de la măreţul eveniment.

De asemenea, preşedintele filialei a prezentat şi câteva manifestări organizate de-a lungul anului 2018 de către primării în colaborare cu Filiala ”Plăieşii”, în cinstea eroilor locali, precum comemorarea eroului Ioan Grosaru, la 11 ani de când acesta şi-a pierdut viaţa în Irak, şi ceremonialul religios de la mormântul gl. Nicolae Ciubotaru, luptător în ambele războaie mondiale. În afară de acestea au fost prezentate şi manifestările organizate de filială în colaborare cu instituţiile de învăţământ, pentru cinstirea eroilor neamului, în cadrul unor evenimente organizate de Biserica Ortodoxă, precum şi activitatea de editare de reviste şi cărţi, participarea la simpozioane şi reflectarea activităţii specifice în mass-media. De asemenea, preşedintele colonel (r) Neculai Niga a prezentat şi manifestările publice organizate de Garnizoana Suceava şi de către instituţiile administraţiei judeţene, începând cu ziua veteranilor de război, Ziua eroilor, Sfânta Treime, ceremoniile de înălţare a drapelului şi de cinstire a Imnului Naţional, Ziua Armatei Române, Ziua Bucovinei, Ziua Naţională a României şi încheind cu Ziua Victoriei revoluţiei Române şi a Libertăţii.

Colonelul (r) Constantin Crăciun a făcut şi o evocare a scrierilor sale despre unele evenimente tragice petrecute pe aceste meleaguri şi adunate în volumul ”Eroi ai hărţii mele”. Au luat cuvântul mai multe personalităţi prezente în sală, între care prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Niţă şi primarul oraşului Suceava, Ion Lungu. Prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, a transmis în cadrul adunării: ”Noi, oficialităţile aici prezente, vrem să transmitem acest mesaj că cinstim şi respectăm ceea ce faceţi şi suntem împreună cu dumneavoastră în această misiune pe care şi-a asumat-o Asociaţia Naţională Cultul Eroilor. În ceea ce priveşte Filiala <Plăieşii>, eu mă mândresc cu ea, este o filială foarte activă şi misiunea asociaţiei aduce cinstire eroilor care s-au jertfit pentru ţară. Aici, la Suceava, cel puţin, este o misiune îndeplinită cu succes şi vreau să felicit conducerea filialei <Plăieşii> pentru participarea an de an alături de veteranii de război, alături de autorităţile reprezentate în sală şi alături de primari la toate aceste acţiuni reuşite, oglindite în acest raport.” A fost prezentat apoi planul de activitate pentru anul în curs, iar un grup de copii de la Clubul Copiilor din Fălticeni a încheiat festivitatea cu un program artistic, sub coordonarea profesoarei Lenuţa Rusu.