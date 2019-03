Proiect

Bazarul Sucevei, cel mai mare din zona Moldovei, în care funcţionează peste 2.000 de chioşcuri, va fi racordat la sistemul centralizat de încălzire a municipiului Suceava, printr-un proiect care va demara chiar de anul acesta.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunţat că în proiectul de buget pentru 2019 a alocat suma de un milion de lei pentru demararea lucrărilor de racordare a Bazarului la reţeaua de termoficare centralizată a oraşului.

„Un proiect important pentru oamenii din Bazar, cărora le-am promis acest lucru, este să aducem căldura în Bazar. Noi am avut un proiect de încălzire a Bazarului cu energie verde, cu perdele de căldură, dar nu au fost de acord, pentru că au vizitat centrala pe biomasă a Bioenergy şi au spus că noi avem deja energie verde, să o folosim de acolo. Drept urmare, lucrăm un proiect în acest sens, am prins suma de un milion de lei în bugetul acestui an şi 30.000 de lei pentru realizarea studiilor şi a proiectului de aducere a energiei termice în Bazar, prin extinderea reţelei de termoficare din zonă”, a declarat edilul sucevean.

O problemă sensibilă este cea a peretelui lipsă de pe una dintre laturile halelor în care sunt aşezate chioşcurile din Bazar, îndepărtarea tablelor de protecţie de pe o laterală fiind una dintre condiţiile impuse de cei de la ISU atunci când s-a făcut autorizarea activităţii acestui centru comercial.

În aceste condiţii, încălzirea halelor este o misiune imposibilă, căldura ducându-se direct afară.

„Am avut discuţii cu reprezentanţii ISU, se pare că s-au mai adaptat normele de autorizare, încât am putea închide acel perete care ni s-a impus să îl dăm jos, încât am putea asigura încălzirea acelor spaţii cu calorifere. Vom continua discuţiile cu cei de la ISU şi cu proiectantul, sper să găsim o soluţie, chiar de ni se impune implementarea altor măsuri”, a adăugat Ion Lungu.

Rămâne de văzut când vor putea fi demarate efectiv lucrările de racordare a Bazarului la conductele de termoficare care vin de la centrala Bioenergy, mai ales că trebuie întâi licitate, dar şi când vor fi executate instalaţiile de încălzire necesare în halele din Bazar, astfel încât comercianţii şi clienţii de acolo să beneficieze de condiţii mai bune în sezonul rece.