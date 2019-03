Cu tupeu

Jaf în plină zi într-o parcare din zona Mărăşeşti a municipiului Suceava. Trei indivizi au reuşit să fure în doar câteva minute o sacoşă cu bani din portbagajul maşinii unui administrator al unor case de schimb valutar din municipiul Suceava, după care s-au făcut nevăzuţi cu un autoturism. Poliţiştii au demarat o anchetă, după ce au ridicat mai multe probe de la locul infracţiunii şi au instituit filtre la ieşirile din oraş şi în principalele zone din jur, pentru prinderea autorilor.

Un jaf pus la cale din timp

Jaful a avut loc într-o parcare din spatele magazinului Trident, în zona comercială din apropierea Catedralei Ortodoxe de pe Mărăşeşti. Filmul jafului a putut fi uşor reconstituit de pe camerele de supraveghere montate în zonă. Vasile Poenar, administratorul firmei Kantor, care are deschise trei case de schimb valutar în municipiu, a parcat în jurul orei 09.12 autoturismul BMW 520D în parcare, după care a plecat la o adresă din zonă. Cei trei suspecţi au ajuns în preajmă câteva secunde mai târziu şi s-au retras apoi după peretele unui bloc, aşteptând ca proprietarul maşinii să părăsească parcarea. Când au fost siguri că acesta a plecat de lângă maşină, cei trei suspecţi, aflaţi într-un autoturism marca Renault Clio cu numere provizorii de Botoşani, au tras autoturismul în apropierea maşinii vizate, unul dintre ei începând să forţeze portbagajul cu o rangă. În acest timp, o femeie care grebla în apropiere a văzut ce se întâmplă şi a dat alarma la un magazin din imediata vecinătate. O femeie care a încercat să-i împiedice pe cei trei ne-a relatat: ”Am vrut să-i oprim, era şi femeia de serviciu aici, care a spus că acolo dădeau cu ranga şi desfăceau portbagajul. Am ieşit şi-am spus: Ce faceţi acolo? Când m-am dus, unul a intrat cu sacoşa în maşina care aştepta acolo. Cineva a blocat drumul, ei au întors şi au lovit maşina asta, că erau să o omoare pe femeia asta şi pe noi acolo. Cel de la volan nu se uita în momentul ăla la nimic. Erau trei, care aveau mască de protecţie şi glugă în cap. Eu l-am prins pe unul doar şi am tras şi de portieră, că m-a pus Dumnezeu să mă duc acolo. Vă daţi seama ce mafioţi sunt ăştia? Ăştia îţi dau în cap!”

În mai puţin de un minut, individul a reuşit să deschidă portbagajul şi să sustragă sacoşa cu bani, moment în care lângă autoturismul suspecţilor au ajuns mai multe femei, care au încercat să-i oprească pe hoţi. Cel care a luat sacoşa a reuşit să se urce însă în autoturismul Renault Clio. Cel de la volanul Renault-ului a efectuat o manevră de mers cu spatele pentru că un alt autoturism îi blocase calea, a lovit o maşină parcată, după care a demarat în trombă, hoţii făcându-se nevăzuţi.

Anchetatorii încearcă să dea de urmele celor trei autori ai furtului

La locul jafului au ajuns echipele operative, în timp ce poliţiştii au instituit filtre la ieşirile din oraş. Criminaliştii au ridicat zeci de probe, de la amprente ale cauciucurilor până la urme ADN. Reporterii au încercat să stea de vorbă cu administratorul firmei de schimb valutar, pentru a afla suma de bani care i-a dispărut în urma jafului, însă acesta a declarat: ”Eu ştiu ce s-a întâmplat? Mergeţi sus la poliţie şi întrebaţi ce s-a întâmplat. (Dar v-au urmărit?) Nu ştiu, poate v-au urmărit pe dumneavoastră, nu pe mine. (Ce sumă v-au luat?) 1 leu, nu v-am spus?”, ne-a declarat Vasile Poenar. Chiar dacă acesta a declarat această sumă, oamenii spun că suma ar fi de fapt mult mai mare, de câteva sute de mii de lei. El urmează să depună astăzi o plângere şi să fie audiat de poliţişti, ieri fiind în stare de şoc după comiterea jafului.

Cei trei indivizi aveau feţele acoperite cu măşti şi aveau glugă pe cap, fiind foarte greu de recunoscut. Comisar-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, ne-a declarat la faţa locului: ”În această dimineaţă, în jurul orei 09.30, o femeie a sesizat faptul că trei tineri au forţat portbagajul unei maşini parcate în acest loc, din portbagaj sustrăgând o geantă. Apoi s-au urcat într-un alt vehicul şi au părăsit locul faptei, după ce au acroşat un alt autoturism parcat în zonă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că portbagajul maşinii respective era deschis, au contactat proprietarul maşinii, acesta fiind administratorul unei case de schimb valutar, care a declarat că în interiorul genţii avea o sumă de bani, fără a declara cu exactitate cuantumul acesteia. Au fost demarate de îndată verificări şi au fost instituite filtre la ieşirile din oraş, de asemenea fiind dispuse măsuri investigative în zona de competenţă.”

Poliţiştii încearcă să dea de urmele autorilor, întocmind un cerc de suspecţi. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.