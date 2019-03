Ofertă

Trei zile de răsfăţ, oferte ispititoare şi cadouri parfumate în reţeaua de magazine de cosmetice şi parfumerie Parfums de Sofia (PS) din Suceava, Câmpulung Moldovenesc şi Rădăuţi.

În zilele de 6, 7 şi 8 martie, magazinele PS oferă clienţilor o reducere de 20% la toată gama de parfumerie de lux, ideală pentru a exprima recunoştinţa şi aprecierea pentru persoanele speciale din viaţa fiecăruia.

Reducerile de 20% vizează toate parfumurile de brand, indiferent de gramajul acestora sau dacă sunt destinate doamnelor sau domnilor: Armani, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Paco Rabanne, Tom Ford, Lancome, Givenchy, Viktor & Rolf (în exclusivitate pentru Suceava), Hermes, Nina Ricci, Narciso Rodriguez etc.

Mai mult, oferta Parfums de Sofia include şi parfumurile Chanel şi Dior, cele trei zile din martie fiind singura perioadă din an când preţurile parfumurilor celor două branduri sunt reduse.

„Cei care vor trece pragul magazinelor Parfums de Sofia vor găsi la raft şi o mulţime de noutăţi ale unor branduri consacrate – La Vie est Belle en Rose de la Lancome, Lancome Diamant, Sì Fiori de la Giorgio Armani, The Only One de la Dolce & Gabbana etc. Avem pregătite şi seturi cadou, parfumurile din aceste casete beneficiind de aceeaşi reducere. Sunt sugestii pentru un dar potrivit, mai ales că aceste seturi vin cu produse complementare parfumului, ori un gel de duş, o cremă de corp, ori un parfum de poşetă la 10 ml”, a menţionat reprezentanta Parfums de Sofia, Smărăndiţa Grădinariu.

Fie că vor o aromă mai dulce şi vanilată, fie o esenţă matură, care să impresioneze prin intensitate şi exuberanţă, sau caută un parfum clasic şi elegant, cei interesaţi vor găsi în magazinele Parfums de Sofia parfumul pe care îl caută.

Cum alegerea lui nu e deloc uşoară, mai ales dacă vorbim despre un cadou, clienţii PS vor avea parte de sfaturi de specialitate oferite de consultanţii din magazine. În plus, cumpărătorii vor primi eşantioane de parfum gratuite, pentru a putea testa şi alte esenţe şi pentru a face pe viitor alegerile cele mai bune.

Produse de skin-care, ce au câştigat încrederea celor mai exigente cliente

Oferta magazinelor Parfums de Sofia este completată de produsele de îngrijire, tot mai indispensabile din ritualul de seară sau dimineaţă al femeilor, şi tot mai des şi al bărbaţilor.

Cele trei magazine Parfums de Sofia propun o gamă variată de produse de îngrijire, mare parte de la cele mai importante branduri recunoscute pe piaţa de beauty – Clinique, Lancome, Clarince, Estee Lauder etc.

Reţeaua Parfums de Sofia cuprinde magazinul din municipiul Suceava din complexul Bucovina (strada Ştefan cel Mare, nr. 56), cel din Rădăuţi din incinta Magazinului General (calea Unirii, nr. 5) şi magazinul din Câmpulung Moldovenesc din Complex Eden (str. calea Transilvaniei, nr. 4).