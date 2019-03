Proiect

Realizarea rutei alternative de circulaţie înspre Botoşani, pentru evitarea aglomeraţiei de pe Calea Unirii, din zona centrelor comerciale, va demara anul acesta, astfel încât să deservească viitorul pod de peste apa Sucevei – Podul Unirii.

„Noi am demarat această rută alternativă Suceava – Botoşani, separată în două etape. Etapa I este cea de realizare a podului, e bine că suma cu care se face podul este una destul de rezonabilă – un milion de euro, iar lucrurile sunt destul de bine aranjate, pentru că avem făcută licitaţia, a fost desemnat şi un câştigător, cu care am semnat contractul, iar banii sunt asiguraţi, fiind din credit, încât de acum aşteptăm să se mai încălzească să putem demara lucrările. În acelaşi timp pregătim etapa a II-a, ruta ocolitoare, care are o lungime de patru kilometri – 2,12 km până la pod şi 1,9 km după pod”, a anunţat primarul Sucevei, Ion Lungu, care a precizat că în perioada imediat următoare va fi scoasă la licitaţie şi execuţia drumului rutei ocolitoare.

Tronsonul I al acestei lucrări include şi realizarea unui sens giratoriu la intersecţia străzii Traian Vuia cu Calea Unirii.

„Avem noroc că tocmai s-a finalizat acea perioadă de cinci ani de zile în care nu puteam interveni, încât de acum putem realiza sensul giratoriu care este foarte important pentru fluidizarea traficului în această zonă. De acolo se merge pe strada Apeductului, prin zona Serelor, unde ne intersectăm cu drumul care duce în zona Mirăuţi. Astfel vom avea o alternativă şi la intersecţia Mirăuţi cu Petru Rareş. De aceea, după asfaltarea celor patru kilometri vrem să asfaltăm şi acel drum de pietriş”, a adăugat edilul sucevean.

La realizarea traseului rutei ocolitoare s-au căutat cele mai bune variante de realizare fără să fie nevoie să traverseze proprietăţi private, încât demararea lucrărilor să nu se blocheze din cauza exproprierilor.

„După estimările noastre, ne-ar mai trebui două milioane de euro să finalizăm ruta ocolitoare. Tocmai de aceea în bugetul acestui an am prins încă 100.000 de lei pentru studii şi două milioane de lei pentru demararea lucrărilor la tronsonul nr. I. Pe tronsonul II, varianta cea mai scurtă este pe la o trecere de cale ferată, înainte de Termica, pe unde se poate ieşi direct la Avicola, la Plopeni. Avem trimisă documentaţia la CFR, să obţinem avizul lor”, a adăugat Ion Lungu.

După traversarea podului se va ajunge pe strada Energeticianului, de unde există trei variante de circulaţie, înspre Botoşani şi Burdujeni, încât, chiar de acestea nu sunt amenajate cu asfalt, pot fi utilizate în caz de necesitate.