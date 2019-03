Implicare civică

Preoţi din Salcea, Pătrăuţi, Plopeni, Dumbrăveni, Stăncuţa, Corocăieşti, Cajvana şi de la bisericile Sfântul Dumitru şi Adormirea Maicii Domnului, din municipiul Suceava, au răspuns, ieri, campaniei ”Donează Sânge, Salvează Vieţi!”, organizată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) – Filiala Suceava, în perioada 5-7 martie a.c.. Preotul Doru Ionel Budeanu, de la Salcea, a declarat că răspunsul preoţilor la apelul ASCOR este unul firesc pentru că „noi, preoţii, trebuie să fim în linia întâi a promovării unei astfel de acţiuni”. Cei mai mulţi preoţi au donat, ieri, pentru prima dată sânge şi au apreciat că „toate trebuie să aibă un început”. „Este un lucru pe care fiecare poate să-l facă. Nu implică nici un efort financiar, depinde doar de bunăvoinţă. Trebuie să te gândeşti că tu însuţi poţi ajunge în situaţia de a avea nevoie de sânge”, a spus preotul Budeanu. El a mai afirmat că această acţiune s-a derulat cu binecuvântarea ÎPS Pimen.

Printre cei care au donat prima dată a fost preotul Iustin Croitoru, de la Corocăieşti. „M-am gândit să ajut pentru că în spitale este din ce în ce mai multă nevoie de sânge. Am promovat acţiunea şi în biserică, după Sfânta Liturghie, am invitat oamenii să vină să doneze şi am considerat normal ca noi să fim cei care dau un exemplu. Am venit cu dragoste”, a mărturisit tânărul preot.

„Din datoria pe care o avem faţă de cel care la un moment dat are nevoie de ajutor” a venit şi preotul Gheorghiţă Davidoaia, de la Cajvana. „Nu facem asta ca un merit, ceea ce facem este normalitate, nu spectacol. Binele nu face zgomot”, a spus el.

„Donarea de sânge este precum contribuţia la pensii, dai acum, ca să ai cândva”

Alături de preoţi au venit, ieri, la Centrul de Transfuzii Sangvine din Suceava şi un număr mare de studenţi membri ASCOR, dar şi motociclişti. Campania acestora, derulată în perioada 4 – 8 martie, sub titlul „Motocicliştii chiar donează”, a fost organizată de Andreea Cătălina Drenea, împreună cu Liviu Condurache, având susţinerea clubului Legio Phoenix MC România – Suceava. Liviu Condurache a donat sânge ieri. El a spus că motocicliştii din Suceava, 40-50 doar afiliaţi la cluburi, au răspuns campaniei iniţiate la nivel naţional, motivaţi şi de numărul mare de accidente rutiere cărora ei le cad victime.

Printre cei care au vizitat ieri Centrul de Transfuzii s-au aflat şi donatori cu state vechi, precum Gabriela B., funcţionar la Direcţia de Sănătate Publică Suceava. De 15 ani, donează sânge grupa A2 la fiecare 6 luni. „Sunt foarte sănătoasă şi donarea de sânge este ca o ofrandă pentru că am o stare bună de sănătate. Donarea de sânge este precum contribuţia la pensii, dai acum, ca să ai cândva”, a afirmat Gabriela.

Șeful CTS Suceava, dr. Maria Pilat, a declarat că ritmul de prezentare a donatorilor este unul bun, singura grupă la care era ieri mai puţin sânge pe stoc fiind, surprinzător, grupa 0, care este şi cea mai răspândită.

Campaniile organizate de diferite grupuri sociale sau profesionale şi echipele mobile de recoltare care se deplasează în judeţ au făcut ca până acum necesarul de sânge din judeţ să fie acoperit destul de bine.

Menţionăm că donatorii au dreptul la mai multe tichete de masă, o zi liberă de la locul de muncă sau o zi scutire de la cursuri în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor, decontarea cheltuielilor şi un abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun. De asemenea, fiecare donator beneficiază gratuit de analizele sângelui, determinare RH, grupă de sânge, hemoleucogramă.

Printre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să doneze sânge se numără cele privind vârsta, greutatea, pulsul şi tensiunea arterială sistolică etc.

Astfel, donatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani, să aibă greutatea peste 60 de kilograme, să aibă pulsul regulat, de 60-100 bătăi/minut, tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg, să nu fi suferit intervenţii chirurgicale în ultimele şase luni, să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării şi să nu sufere de afecţiuni cronice.