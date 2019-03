Sărbătoarea celor 40 de Mucenici

În fiecare an, de Sărbătoarea celor 40 de Mucenici de la Sevastia, la ansamblul ”In Memoriam” de la Biserica ”Naşterea Maicii Domnului” din Suceava are loc prăznuirea eroilor şi a foştilor deţinuţi politici, care s-au jertfit pentru neam şi ţară. Slujba de pomenire, care va avea loc sâmbătă, 9 martie, în jurul orei 11.00, după oficierea Sfintei Liturghii, are loc în amintirea acestor oameni, ţărani, muncitori, preoţi şi intelectuali, care au suferit enorm în temniţele perioadei comuniste.

Începând din 1996, în fiecare an de sărbătoarea Mucenicilor, în bisericile din ţară şi din diasporă sunt prăznuiţi foştii deţinuţi politici, oameni valoroşi ai unei elite româneşti care nu trebuie uitată şi trebuie să rămână un exemplu pentru generaţiile de astăzi. La comemorarea care va avea loc în complexul arhitectonic dedicat eroilor şi martirilor neamului care s-au jertfit pentru credinţă şi demnitate, vor fi prezenţi membri ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, credincioşi din parohia ”Naşterea Maicii Domnului” şi din alte parohii, care se vor ruga şi vor aprinde lumânări în amintirea celor care au pierit în temniţele comuniste.

Fundaţia ”In memoriam”, înfiinţată în urmă cu 15 ani, şi-a propus să înfăptuiască un act de dreptate pentru cei asasinaţi în temniţa suceveană de tristă amintire şi care au fost îngropaţi fără nume şi fără cruce în gropile comune din parcul aflat în vecinătatea actualului Palat de Justiţie. Jertfa luptătorilor pentru libertate a fost evocată de-a lungul ultimilor ani în paginile ziarului ”In memoriam” editat de fundaţie, care rămâne o flacără aprinsă ce aminteşte despre sacrificiul unei elite româneşti, care nu trebuie dată uitării. Preotul paroh Viorel Ioan Vârlan reuşeşte la fiecare întâlnire din sfânta biserică să transmită credincioşilor că jertfa lor este binecuvântată de Dumnezeu şi împreună vor duce la bun sfârşit lucrarea începută cu atâta dragoste şi sacrificii cu ani de zile în urmă.