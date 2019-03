Protest

Omul de afaceri Ştefan Mandachi a construit, în judeţul Suceava, primul metru de autostradă din regiunea Moldovei, totul întâmplându-se într-o singură zi, prin mobilizarea unei echipe de doar 17 oameni. Într-o conferinţă de presă susţinută ieri, omul de afaceri sucevean a lansat o provocare pentru românii din întreaga lume, indiferent de statut social sau profesie, în încercarea de a atrage atenţia asupra amânării excesive a construirii autostrăzii în Moldova. Ştefan Mandachi a precizat că primul metru de autostradă din Moldova a fost construit cu o sumă de 4.500 de euro. El a arătat că gestul este unul simbolic, metrul de autostradă nefiind construit cu fundație sau alte elemente specifice pentru o astfel de rută rutieră, ci doar pentru a arăta cum ar trebui să arate o autostradă în această zonă a ţării. După inaugurare, acest prim metru va fi intitulat „monumentul autostrăzii din Moldova”.

Mandachi spune că demersul său vine după ce de mai multe ori a fost pe punctul de a muri în trafic

Antreprenorul a precizat că demersul survine după ce a fost de mai multe ori pe punctul de a muri în trafic şi după ce a pierdut ani din viaţă, inutil, la volan.Tot în cadrul conferinţei de presă a fost prezentat filmul construcţiei primului metru de autostradă din Suceava, film ce a fost co-regizat de Ştefan Mandachi, care printre altele este şi absolvent al New York Film Academy din Statele Unite ale Americii. De remarcat faptul că în debutul conferinţei de presă, Ştefan Mandachi a lăsat impresia că s-ar fi blocat în faţa presei, nemaiputând să spună nimic, solicitând imediat difuzarea filmului. Ulterior s-a putut vedea că „blocajul” în discurs a fost, cum a spus şi Ştefan Mandachi, doar o interpretare a modului în care autorităţile române au reacţionat de fiecare dată când au fost puse în situaţia să vorbească sau să răspundă la întrebări legate de construcţia de autostrăzi în România şi în special în zona Moldovei. De asemenea, întregul scenariu al conferinţei a fost conceput tot de Ştefan Mandachi, tocmai pentru a evidenţia lipsa de implicare a autorităţilor în construcţia de autostrăzi. Filmul poate fi urmărit pe canalul de youtube „România vrea autostrăzi”.

„Este un gest cât se poate de serios, cu moartea de pe şosele nu se glumeşte. Am printat milioane de afişe în care mi-am strigat disperarea cu privire la potecile noastre din Moldova. Am creat puţină vâlvă la început, apoi lucrurile s-au domolit şi românii îşi reintră încet, dar sigur în zona molcomă de confort. Practic, am demonstrat că în şapte ore se face un metru de autostradă. Dacă există voinţă şi bani, chiar şi un singur om poate face o autostradă fără nicio problemă. România are bani. Chiar şi pentru două autostrăzi, dar ni se spune să stăm liniştiţi că, până în 2027, o să avem autostradă. Mi se pare absurd să mai treacă încă o generaţie, iar noi să continuăm să pierdem ani din viaţă la volan. Nu vreau ca demersul meu să fie catalogat drept un semnal de alarmă, pentru că semnalul a fost dat deja de morţii nevinovaţi pe şosele. Prin acest manifest mă expun total şi îmi asum consecinţele”, a declarat Ştefan Mandachi.

Reamintim că Ştefan Mandachi a tipărit şi a oferit pe cheltuială proprie, în ultimele şase luni, peste trei milioane de afişe. În continuarea acestui demers, începând de astăzi, el oferă gratuit şi autocolante cu mesajul „România vrea autostrăzi” celor care doresc să se alăture manifestului. Acestea pot fi ridicate din reţeaua de restaurante Spartan, Mandachi Hotel & SPA din Suceava, sau de pe site-ul www.romaniavreaautostrazi.ro. Pe lângă asta omul de afaceri sucevean cheamă toţi românii să se alăture manifestului său prin asumarea sloganului #şîeu, ca gest de solidaritate a întregii ţări cu cetăţenii din regiunea Moldova.

„Suntem singura provincie istorică din România cu zero kilometri de autostradă după aproape 30 de ani de la Revoluţie. Am fost astfel condamnaţi la izolare economică şi foarte mulţi oameni şi-au pierdut vieţile în traficul din nord-estul ţării din cauza lipsei drumurilor decente. Sunt mirat că această zonă de graniţă a Uniunii Europene a fost uitată, neglijată şi sfidată. Este momentul ca aceste lucruri să se schimbe, iar acţiunile mele din ultimele luni susţin cu tărie această necesitate”, spus Ştefan Mandachi.

Ştefan Mandachi îi îndeamnă pe toţi oamenii de afaceri să îşi suspende activitatea timp de 15 minute în semn de protest

Ştefan Mandachi a precizat că în data de 15 martie, la ora 15:00, va avea loc inaugurarea primului şi singurului metru de autostradă din regiunea Moldovei, iniţiatorul anunţând că va adopta o formă inedită de protest pentru a transmite mesajul sau către autorităţi şi către cetăţeni. Ştefan Mandachi a explicat că la ora inaugurării, va suspenda timp de 15 minute activitatea în toate afacerile pe care le administrează. Acestea includ o reţea de 40 de restaurante, un hotel, centru de conferinţe, sală de fitness, cafenea şi un centru SPA. El a subliniat că în plus, se va autosuspenda din profesia de avocat pentru un an de zile, în semn de protest pentru toţi avocaţii care nu pot să-şi reprezinte clienţii din ţară, deoarece nu au pe unde să circule.

De precizat că prin intermediul clipului prezentat ieri în conferinţa de presă, Ştefan Mandachi i-a invitat pe toţi românii în acest demers şi îi provoacă pe oamenii de afaceri cunoscuţi, printre care i-a nominalizat pe Ion Ţirian sau George Becali, să facă şi ei acelaşi lucru, dorindu-şi ca apelul său să se propage în rândul românilor prin intermediul unui mecanism simplu. „Fiecare susţinător al demersului este încurajat să provoace alte trei persoane care să se alăture manifestului, de la companii mari, la oameni de afaceri sau angajaţi”, a spus Mandachi.

Ştefan Mandachi a mai evidenţiat faptul că el nu este membru al vreunui partid politic şi nici nu intenţionează să intre în politică sau să candideze pentru vreo funcţie.