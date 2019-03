Halucinant

Caz strigător la cer pentru o femeie în vârstă de 76 de ani din municipiul Suceava. ACET i-a tăiat o factură pentru incredibila sumă de 32.882,22 de lei, reprezentând contravaloarea a 6.523 mc de apă pe care Aurica Holca i-ar fi consumat în perioada 2014-2018. În fapt, este vorba de pierderi, apă care a intrat în pământ ca urmare a deteriorării şi distrugerii parţiale a unei ţevi prin care este alimentată locuinţa de pe strada Mihai Viteazu a septuagenarei.

Între timp, cei de la ACET au demarat şi procedura de executare silită, iar luna trecută Auricăi Holca i-au fost opriţi deja 740 de lei din pensia pe care o are.

Practic, femeia a fost pusă să plătească apa pe care ar transporta-o un tren format din 96 de vagoane cisternă, un vagon cisternă cu o capacitate de 68 mc.

Cum s-a ajuns în această situaţie absurdă

Istoria acestei facturi uriaşe începe în anul 2013, când reprezentanţii ACET au executat lucrări cu fonduri europene. Cu acel prilej, s-a executat un branşament şi pentru locuinţa din strada Mihai Viteazu a Auricăi Holca. Muncitorii au montat într-un cămin situat pe proprietate publică, la circa 1,5 metri de gardul locuinţei sucevencei, şi bucla de contor şi apometrul, demontând şi anulând totodată vechiul robinet de concesie aflat în vecinătatea gardului ce desparte proprietatea septuagenarei de domeniul public al municipiului Suceava.

Astfel, a fost săpat un şanţ de legătură între noul branşament, unde au montat contorul, şi locul unde se afla robinetul de concesie, între cele două echipamente fiind o distanţă de 2 metri. După ce a fost demontat robinetul de concesie muncitorii au astupat cu pământ şi au plecat, numai că lucrarea s-a dovedit una de mântuială.

Culmea este că Aurica Holca a fost trecută la sistemul contorizat forţat, în condiţiile în care ea prefera să plătească mai departe în pauşal.

„Faptul că nu eu am cerut schimbarea modului de alimentare cu apă, din sistem pauşal în sistem contorizat, cu toate că în pauşal plăţile serviciilor de furnizare sunt mult mai mari, este justificat de ideea că, aşa cum s-a demonstrat, necitirea în timp real periodic a apometrului poate duce la evidenţierea unor cantităţi foarte mari de apă pierdută, care după cum se vede îmi poate fi imputată mie. Dacă s-ar fi pus accent pe calitatea lucrării şi pe un control periodic nu am fi ajuns aici, mai ales că eu personal nu am cum să efectuez citirea contorului din branşamentul apometrului, acesta fiind amplasat în pământ, iar accesul se face printr-o gură de vizitare în care eu nu pot intra”, a arătat Aurica Holca.

Instalaţia realizată cu bani europeni a cedat la scurt timp după darea în folosinţă

Calitatea proastă a lucrărilor avea să se observe la scurt timp după ce noua instalaţie reparată cu bani europeni a fost dată în folosinţă. Mai exact, în perioada toamna 2013 - primăvara 2014, imediat după montarea contorului de apă, s-au înregistrat alte pierderi, cel mai probabil în mod similar. La vremea respectivă, Aurica Holca a primit o factură de 833 de lei, pentru plata a 122 mc de apă.

Practic, apa s-a scurs în pământ de la branşament, acolo unde află contorul, şi limita de proprietate a gospodăriei Auricăi Holca, pe o bucată de trotuar care s-a lăsat, aşa cum se poate observa cu ochiul liber.

La vremea respectivă, femeia nu a făcut scandal şi a acceptat să plătească pentru cei 122 mc de apă pe care în realitate nu i-a consumat.

Între timp, cum nimeni nu a intervenit pentru a remedia defecţiunea, apa a continuat să se ducă în pământ, şi astfel în perioada 2014-2018 contorul amplasat pe domeniul public şi care nu-i este accesibil septuagenarei a continuat să înregistreze cantităţi impresionante de apă, respectiv 6.523 mc.

ACET recunoaşte că a trecut-o forţat pe Aurica Holca la sistemul contorizat

Interesant este că reprezentanţii ACET, printr-o hârtie trimisă Primăriei Suceava şi semnată de directorul general Ştefan Groza, recunoaşte că a trecut-o forţat pe Aurica Holca la sistemul contorizat.

„La vremea respectivă, doamna Holca Aurica s-a opus vehement ideii de contorizare, susţinând că doreşte să rămână cu determinarea consumurilor în sistemul pauşal. Mai mult decât atât, a refuzat montarea căminului de contorizare în interiorul proprietăţii. În aceste condiţii, societatea noastră a amplasat căminul de contorizare în exteriorul proprietăţii, în spaţiul verde, imediat lângă trotuar, unde a fost posibil din punct de vedere tehnic, cu respectarea prevederilor legale”, se arată în adresa trimisă Primăriei Suceava de către reprezentanţii ACET.

Ca o paranteză, după cum bine se poate observa fără a fi specialist, căminul respectiv nu este pe spaţiul verde, ci este parte integrantă din trotuar.

Mai mult, cei de la ACET recunosc că apa nu a ajuns pe proprietatea Auricăi Holca şi s-a scurs în pământ, motiv pentru care şi-au permis să fie mărinimoşi cu femeia.

„La facturare s-a ţinut cont de faptul că apa trecută prin aparatul de măsură s-a scurs în pământ şi nu a pătruns în reţeaua de canalizare, astfel că pentru componenta de canal s-a facturat doar un consum mediu lunar, respectiv 4 mc”, se mai menţionează în adresa semnată de Ştefan Groza.

Aici apare o altă întrebare, de ce 4 mc şi nu 2 mc sau 10 mc lunar, în condiţiile în care nimeni nu ştie cât a consumat în realitate Aurica Holca.

Reprezentanţii Primăriei Suceava: „O lucrare defectuoasă a constructorului”

Pentru lămurirea situaţiei, Aurica Holca s-a adresat şi Primăriei Suceava. Într-o adresă din data de 18 februarie 2019, reprezentanţii Direcţiei Generale Tehnice şi de Investiţii dau un răspuns care nu lasă loc de interpretări.

„În urma discuţiilor purtate cu doamna Aurica Holca, am fost informaţi că branşamentul care alimentează locuinţa dumneaei nu a fost înlocuit parţial sau total în ultimii cel puţin 30 de ani, nefiind realizată nici o activitate de înlocuire a vechii conducte între limita de proprietate şi consumatorii din imobil cu o alta nouă din PE-HD. Deşi avaria s-a produs pe o instalaţie care îi aparţine, apreciem că pierderea de 6.523 mc reprezintă o consecinţă a lucrării defectuoase efectuate de constructorul care a realizat contorizarea imobilului”, este concluzia reprezentanţilor Primăriei Suceava.

În 2017, utilajele grele folosite pentru montarea de pavele au agravat situaţia

Colac peste pupăză, lucrările de proastă calitate din 2013 au fost agravate de alte lucrări care au avut loc în zonă patru ani mai târziu.

„În anul 2017, în faţa proprietăţii, pe trotuar, au fost montate pavele de către Primăria Suceava, lucrându-se şi cu utilaje grele (de compactat şi tasat – buldozer, cilindru etc.), aspect care ar fi putut duce la fisurarea conductei (acea improvizaţie executată de cei de la ACET). Este evident faptul că toată lucrarea de montare a contorului, precum şi cea de demontare a robinetului de concesie, a fost efectuată de către lucrătorii ACET-ului, iar responsabilitatea pentru aceasta le revine în totalitate”, a menţionat Aurica Holca.

În plus, ACET pare să-şi fi recunoscut incompetenţa, şi asta prin prisma faptului că au reparat avaria care a dus la acea factură exorbitantă, fără a avea alte pretenţii.

Are de plătit factura, prin poprire din pensie, timp de mai bine de 4 ani

Procedura de executare silită a fost declanşată de ACET încă de anul trecut şi asta pentru că facturile la utilităţi constituie titlu executoriu. După ce au obţinut şi încuviinţarea unui judecător, ACET s-a adresat unui executor judecătoresc, iar Aurica Holca a început să plătească uriaşa factură.

Mai exact, i s-a pus poprire pe pensie, şi lunar achită câte 740 de lei. Practic, în următorii mai bine de 4 ani, din pensie îi vor fi opriţi bani pentru a plăti nu doar apa de care nu a beneficiat, ci şi cheltuielile de executare silită, de aproape 4.000 de lei.

Între timp, femeia s-a adresat instanţelor de judecată şi speră să obţină suspendarea executării silite, iar mai apoi să demonstreze că nu are nici o vină în toată această poveste.