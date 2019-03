Repercusiuni

Individul care a agresat-o pe casiera unei case de pariuri din cartierul Burdujeni a fost reţinut vineri, 1 martie, pentru o perioadă de 24 de ore. Rubin Feraru, zis „Cara”, în vârstă de 46 de ani, este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de „lovirea sau alte violenţe”, „distrugere” și „tulburarea ordinii şi liniştii publice”. După ce a petrecut 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava, Rubin Feraru a fost pus în libertate, iar ulterior procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava i-au impus măsura controlului judiciar.

Scenele violente s-au petrecut pe 26 februarie într-un bar de pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Protagonistul scandalului a fost Rubin Feraru, iar victima o tânără în vârstă de 31 de ani, care abia se angajase la o casă de pariuri şi era în a doua zi de muncă.

Tânăra agresată s-a apărat cu o mătură cu care l-a lovit pe atacator

Rubin Feraru a intrat în local în stare avansată de ebrietate şi a început să facă circ. În local erau câţiva clienţi, angajata de la bar şi angajata unei case de pariuri aflate în incinta localului. Ultima avea să cadă victimă agresorului.

„Acest cetăţean de etnie romă a venit în bar şi a cerut de băut, dar pentru că era deja foarte beat nu i s-a mai dat să bea. Venise deja o dată poliţia şi îl scosese afară, dar el a revenit, era agresiv şi a început să mă scuipe şi să mă înjure pe mine, care nu am nici o legătură cu barul... m-a scuipat de mai multe ori, am luat o mătură şi l-am lovit cu mătura...”, ne-a relatat tânăra.

Deranjat de „tupeul” tinerei, individul a început să o lovească dur, cu pumnul, după cum se vede şi pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, pe care le puteţi vedea pe site-ul cotidianului nostru.

„M-a lovit cu pumnul de trei sau patru ori, m-a lovit puternic, eu am dat înapoi şi am ripostat cu mătura... trebuie să ajung la Medicină Legală pentru a-mi scoate certificat medico-legal şi voi merge la Neurologie pentru un control deoarece am dureri îngrozitoare la cap”, ne-a declarat tânăra. De remarcat că, deşi lovită, tânăra nu s-a lăsat călcată în picioare şi s-a apărat cu mătura pe care o avea în mână.

Tânăra a mai relatat că individul fuma în interiorul localului când poliţiştii au ajuns la faţa locului, iar aceştia l-au rugat să iasă afară, având un comportament destul de tolerant cu individul. Un alt amănunt este că în timpul încăierării cu tânăra, individul a mai agresat accidental doi clienţi ai localului.