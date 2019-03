Întrecerea roboţilor

Patru echipe de liceeni din Suceava şi Botoşani au demonstrat că ştiinţa şi inovaţia au priză mare la publicul de toate vârstele şi pot fi popularizate chiar şi în spaţii mai puţin convenţionale.

Finalişti ai celei mai mari competiţii de robotică din ţară - BRD FIRST Tech Challenge - elevii au organizat sâmbătă, la etajul Iulius Mall Suceava, câteva meciuri amicale între roboţii construiţi de ei cap-coadă.

Au fost demonstraţii captivante care au adunat în jurul arenei „de luptă” suceveni curioşi să descopere abilităţile roboţilor, susţinători ai celor patru echipaje, simpli trecători sau colegi deja cuceriţi de microbul tehnologilor viitorului.

Confruntările au fost organizate de echipa Filatronics, de la Liceul „Filadelfia” Suceava, invitaţiei lor răspunzând echipele Circuit Dealerz (Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava), North East Dynamics (Liceul „Regina Maria” Dorohoi) şi StefTech (Colegiul Naţional Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc).

De menţionat că în cadrul aceluiaşi eveniment a fost demarată şi o strângere de fonduri pentru Fundaţia Steaua Speranţei din Suceava. În acest sens, elevii au pregătit mărţişoare personalizate (unele realizate cu ajutorul imprimantei 3D), banii proveniţi din vânzarea lor fiind donaţi fundaţiei.

„Vom lucra până în ultima zi pentru a îmbunătăţi robotul”

Tinerii şi-au instalat standurile de prezentare rapid, au făcut ultimele retuşuri roboţilor şi au pornit confruntările. În arenă de mari dimensiuni, roboţii mânuiţi de membrii echipelorau executat sarcinile date – să urce un obstacol, să încarce cu ajutorul unui braţ câteva cuburi plasate într-un colţ al ringului, apoi să le descarce ordonat şi să umple un container cu mineralele preţioase, aur şi argint (simbolizate de cuburi galbene şi bile albe din plastic).

Pe cât de simplă este descrierea, pe atât de multă muncă şi creativitate a trebuit să fie investite în construcţia roboţilor. De altfel, deşi sunt concepute sub forma unui joc, misiunile simulează acţiuni similare celor pe care un robot trebuie să le execute în viaţa reală.

Puternic susţinută de pe margine a fost echipa Filatronics, care a fost aclamată de colegii prezenţi în număr mare.

De cealaltă parte, ceva bătăi de cap au avut elevii militari, „Bizon” - robotul proiectat şi construit de ei în ultimele luni, suferind un mic accident, chiar în seara dinaintea confruntărilor. Cu ceva retuşuri şi cu sprijinul colegilor din celelalte echipe, „Bizonul” a reuşit în cele din urmă să intre în arenă şi să se ia la întrecere cu ceilalţi roboţi inteligenţi.

„Avem de făcut un ultim retuş, s-a ars chiar aseară o componentă importantă, însă am vorbit cu o echipă şi a fost de acord să ne împrumute pentru astăzi. Nu e uşor să realizezi un astfel de robot, dar merită pentru că îmi place. Asta e ceea ce contează. În cadrul echipei, eu am fost un fel de mecanic-şef şi am supravegheat construcţia robotului. Nu putem spune niciodată că robotul este pregătit, mereu mai putem face câte ceva şi vom lucra până în ultima zi pentru a-l îmbunătăţi şi pentru a-l face cât de bine putem”, a menţionat Claudiu Ignat, din clasa a XI-a, de la colegiul câmpulungean.

Confruntarea din ring a fost pentru cele patru echipaje şi un bun antrenament pentru etapa naţională a competiţiei BRD First Tech Challenge, ce va avea loc la Bucureşti, în perioada 22-24 martie.

„Echipele evoluează constant, creşte concurenţa”

Echipa Colegiului „Petru Rareş” a participat la BRD FIRST Tech Challenge încă de la prima ediţie organizată în România, în urmă cu trei ani de zile.

Despre experienţa în cadrul acestei competiţii, Dragoş Sălăgean mărturiseşte că a crescut atât nivelul de dificultate a sarcinilor, dar şi că echipele care au intrat în concurs sunt din ce în ce mai performante.

„Cei din echipa noastră sunt majoritatea elevi de-a XI-a şi sperăm să dăm mai departe ştafeta colegilor noştri mai mici şi să-i ajutăm să fie cei mai buni. Ținem pasul şi încercăm să câştigăm, dar în acelaşi timp încercăm să pasăm mai departe din experienţa noastră. Tema de anul acesta e mai interesantă şi mai dificilă, având în vedere că primul an în care am participat a fost o temă destul de uşoară, în anul doi a fost un nivel mediu, iar anul acesta este cel mai greu, e nevoie de cunoştinţe mai bogate. Poate nu jocul devine neapărat mai greu, dar toate echipele evoluează constant, creşte concurenţa”, a menţionat Dragoş.

Cât priveşte echipa Liceului „Regina Maria” Dorohoi, aceasta este singura din judeţul Botoşani care s-a calificat la etapa naţională a concursului.

”Suntem singura echipă calificată din judeţ. Aceasta e forma finală a robotului, trebuie doar să o mai optimizăm”, au menţionat elevii. Referitor la costurile de realizare a lui ”Panda”, robotul lor, acestea nu sunt deloc mici, dimpotrivă.

„Doar kitul de început, pe care l-am primit de la organizatori, costă 5.000 de dolari. Am mai adunat noi 5.500 de lei pentru partea tehnică şi încă 2.200 de lei pentru partea nontehnică”, a mai adăugat un membru al echipei.

Otilia şi Iulia fac parte din echipa Filatronics, de la „Filadefia” Suceava, fetele menţionând că deşi sarcinile tehnice primează, competiţia BRD First Tech Challenge nu este rezervată doar băieţilor.

„A devenit ceva obişnuit ca fetele să fie integrate în astfel de activităţi şi atâta timp cât pasiunea ne uneşte pe toţi, nu cred că există reguli”, au precizat elevele. În echipă, acestea s-au ocupat de jurnalul proiectului, căruia i-au dedicat „multe nopţi nedormite, mai ales înainte de competiţie”.

„Jurnalul este integral în engleză. L-am structurat în două părţi - una nontehnică, în care am prezentat strategia echipei noastre, informaţii despre noi, organizare, şi o parte tehnică, în care am prezentat procesul de construire a robotului. Jurnalul a contat foarte mult în scorul final al echipei şi ne-a ajutat să obţinem un premiu important”, au mai specificat fetele.