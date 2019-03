Suceava

Scene violente s-au petrecut zilele trecute într-un bar de pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Protagonistul scandalului a fost un bărbat de etnie romă aflat în stare avansată de ebrietate, pe nume Rubin Feraru, în vârstă de 46 de ani, zis „Cara”, cunoscut în Burdujeni pentru antecedente violente. Victimă a fost o tânără în vârstă de 31 de ani, care abia se angajase la o casă de pariuri şi era în a doua zi de muncă.

A scuipat-o şi apoi a luat-o la pumni. Agresorul a încasat şi el câteva mături în cap

Incidentul s-a petrecut marţi seară, pe strada Jean Bart, la barul aflat lângă staţia de autobuz din apropiere de gară.

Rubin Feraru a intrat în local în stare avansată de ebrietate şi a început să facă circ. În local erau câţiva clienţi, angajata de la bar şi angajata unei case de pariuri aflate în incinta localului. Ultima avea să cadă victimă agresorului.

„Acest cetăţean de etnie romă a venit în bar şi a cerut de băut, dar pentru că era deja foarte beat nu i s-a mai dat să bea. Venise deja o dată poliţia şi îl scosese afară, dar el a revenit, era agresiv şi a început să mă scuipe şi să mă înjure pe mine care nu am nici o legătură cu barul... m-a scuipat de mai multe ori, am luat o mătură şi l-am lovit cu mătura...”, ne-a relatat tânăra în vârstă de 30 de ani.

Deranjat de „tupeul” tinerei, individul a început să o lovească dur, cu pumnul, după cum se vede şi pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, pe care le puteţi vedea pe site-ul cotidianului nostru.

„M-a lovit cu pumnul de trei sau patru ori, m-a lovit puternic, eu am dat înapoi şi am ripostat cu mătura... trebuie să ajung la Medicină Legală pentru a-mi scoate certificat medico-legal şi voi merge la Neurologie pentru un control deoarece am dureri îngrozitoare la cap”, ne-a declarat tânăra. De remarcat că, deşi lovită, tânăra nu s-a lăsat călcată în picioare şi s-a apărat cu mătura pe care o avea în mână.

Tânăra a mai relatat că individul fuma în interiorul localului când poliţiştii au ajuns la faţa locului, iar aceştia l-au rugat să iasă afară, având un comportament destul de tolerant cu individul. Un alt amănunt este că în timpul încăierării cu tânăra, individul a mai agresat accidental doi clienţi ai localului.

Ce spune poliţia despre acest caz

Referitor la acest caz, comisarul-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al poliţiei judeţene, a declarat: „Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că o tânără de 31 de ani a fost agresată de un bărbat în vârstă de 46 de ani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice. De asemenea, bărbatul a distrus şi mai multe pahare şi elemente de mobilier din barul respectiv. Pentru faptele săvârşire poliţiştii au deschis dosar penal, urmând ca în baza probatorului administrat, inclusiv a imaginilor care surprind momentul agresiunii, să se dispună măsuri procedurale faţă de bărbatul de 46 de ani”.

Bărbatul este cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracţiunilor de „distrugere” şi „lovire sau alte violenţe”. Poliţiştii nu au considerat că este necesar să ia vreo măsură restrictivă faţă de individ.

„Alo, Poliţia!”: Strada Jean Bart, ocupată de grupuri de indivizi care le cer bani oamenilor

Trecând peste acest incident, problema mult mai gravă este că pe strada Jean Bart din Burdujeni oamenii de bună-credinţă se simt tot mai puţin în siguranţă sub presiunea unor grupuri de indivizi cu antecedente penale. Există cel puţin două grupuri de indivizi, de etnie romă dar nu numai, care stau cât e ziua de mare pe stradă, unii în zona staţiei de autobuz de lângă gară, iar alţii în apropiere de intersecţia cu Gheorghe Doja, în zona unei case de pariuri. Aceşti indivizi opresc oameni pe stradă şi le cer bani. Fie îi roagă să le dea 2-3 lei, fie îi ameninţă să le dea bani, în funcţie de persoana pe care o au în faţă. Mulţi oameni din zonă şi nu numai se feresc deja cât pot de aceste grupuri, preferând să înconjoare pe alte străzi pentru a ajunge unde au nevoie. Această problemă îi afectează foarte mult pe agenţii economici din zonă, care pierd clienţi din cauza grupurilor care agasează oamenii.

Situaţia este bine cunoscută la nivelul Secţiei de Poliţe Burdujeni, care răspunde de acea zonă, existând şi unele plângeri pentru agresiuni. Poliţiştii nu au tratat însă serios problema până acum, iar oamenii de bună-credinţă sunt tot mai nemulţumiţi.

Nu ne rămâne decât să sperăm că nu se va ajunge la acte de violenţă gravă, sau chiar extreme, pentru ca poliţia să facă totuşi ceva.