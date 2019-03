În plină dezvoltare

Un jucător important de pe piaţa de producţie a pieselor auto pentru direcţie şi suspensie, compania SIDEM, şi-a mutat în totalitate sectorul de producţie în unitatea de la Scheia, Suceava. Firma belgiană are aproape 300 de angajaţi la Suceava şi, în condiţiile în care toată producţia este mutată din Ungaria în România, la Suceava va fi nevoie de mai mulţi oameni.

Sucevenii absolvenţi de profil tehnic (şcoală profesională, liceu sau facultate), dar şi din alte profiluri pot intra în echipa SIDEM, unde au şansa de a învăţa o meserie de viitor cert, firma punând accent pe instruirea şi calificarea acestora la locul de muncă.

Cum a ajuns SIDEM din Belgia la Suceava

Producătorul european SIDEM are o tradiţie de peste 80 de ani, fiind înfiinţat încă din 1933. Firma belgiană SIDEM a căpătat caracter internaţional în 1991, când şi-a deschis unitate de producţie în Ungaria. În anul 2001, a urmat şi intrarea pe piaţa din România, mai exact la Şcheia.

Belgienii au aflat că URB Rulmenţi Suceava vinde una dintre halele de la Șcheia, iar în 2001 au achiziţionat-o.

Alin Covaşă, directorul general al SIDEM România, a relatat cum a ajuns producătorul european în Bucovina:

„A apreciat faptul că la Suceava avem Universitate, cu Facultate de Inginerie Mecanică, că pe piaţa muncii exista personal calificat în prelucrări mecanice. De asemenea, a fost o decizie strategică, pentru a se putea apropia de cei doi producători auto locali, Dacia şi Daewoo, pentru care, de altfel, mai târziu a şi devenit furnizor omologat ”.

La început sucevenii au făcut schimb de experienţă, mergeau la unitatea de producţie din Ungaria, unde învăţau ce înseamnă producţie de piese de direcţie şi suspensie şi funcţionarea maşinilor cu comandă numerică.

Treptat, la Suceava au început să vină primele maşini de lucru:

„Am început cu 18 repere – pivoţi şi capete de bară. Acum avem nu mai puţin de 2700 de repere pe liniile de producţie şi ne mândrim cu un catalog care este considerat de referinţă pentru experţii din domeniu. Aproximativ un camion de piese pleacă zilnic din fabrica din Suceava, acestea ajungând în peste 90 de ţări din întreaga lume”, a explicat directorul Alin Covaşă.

Extindere şi dezvoltare în producţie, la Suceava

În Suceava, firma a început producţia în 2001 şi treptat, prin investiţii în tehnologie şi o atenţie deosebită acordată calităţii, a reuşit să obţină toate aprecierile şi certificatele necesare şi a devenit furnizor de piese auto la prim montaj pentru Daewoo, Bosch, Ford sau Porsche. Firma produce piese de schimb pentru 98% din modelele auto existente pe piaţă, calitatea lor fiind în permanenţă testată şi omologată de Registrul Auto Român, auditori interni sau externi, sistemele de calitate fiind certificate de Aeroq sau TUV.

De anul trecut, producţia a fost mutată în totalitate la Suceava. Practic, firma SIDEM Ungaria a finalizat transferul echipamentelor către SIDEM România. Acum se lucrează la instalarea ultimelor maşini de lucru venite din Ungaria.

SIDEM a mai achiziţionat o hală de 16.000 de mp, a doua după cea în care s-a lucrat din 2001, de 13.000 de mp. Astfel s-a asigurat spaţiul necesar pentru dezvoltarea viitoare a companiei, pentru continuarea investiţiilor şi diversificarea producţiei. Halele sunt una lângă alta, la sediul SIDEM din Șcheia, la marginea DN 17, lângă URB, la ieşirea spre Gura Humorului.

În plină dezvoltare, unitatea are nevoie de forţă de muncă, mai ales că deja se apelează frecvent şi la schimbul III, de noapte, în producţie.

Politică de formare a personalului la locul de muncă

Firma angajează personal pentru montaj/ambalare, operatori maşini CNC şi operatori maşini non CNC, personal pentru magazii, dep. întreţinere, dep. calitate, reglori CNC şi non CNC, tehnicieni, ingineri mecanici şi proiectanţi.

Unele sunt meserii care nu au fost tradiţionale în această zonă, astfel că SIDEM aplică politica de formare a personalului la locul de muncă.

„Noi întotdeauna ne-am format personalul, în SIDEM, intern, oamenii sunt instruiţi aici chiar dacă ei nu sunt specialişti în maşini cu comandă numerică. Este foarte important să ştie desen tehnic, să aibă noţiuni minime de prelucrări mecanice. Dacă ştiu să măsoare bine piesa, mai târziu o să înveţe să facă şi reglajul maşinii, astfel ca piesa respectivă să fie în toleranţă”, a explicat Alin Covaşă.

Au devenit reglori la vârste înaintate

Directorul ne-a relatat şi cazuri concrete de angajaţi care au devenit reglori la SIDEM la vârsta de 55 şi chiar la 60 de ani:

„Atâta timp cât oamenii arată interes, dacă sunt în măsură să înţeleagă un desen tehnic, să facă diferenţa dintre o piesă în toleranţă şi una în afara toleranţei, le oferim şansa să crească în echipa noastră”.

Se produc piese auto pentru direcţie şi suspensie, de siguranţă maximă şi sigur că într-un domeniu atât de delicat este nevoie ca persoana să aibă o formare de profil tehnic, şcoală profesională sau un liceu tehnic.

Investiţii în personal şi în viitorul firmei

SIDEM are preponderent nevoie de operatori maşini şi reglori, însă paleta de posturi vacante este mai largă. În momentul de faţă firma mai caută şi prelucrători prin aşchiere, magazioneri, motostivuitorişti, personal montaj/ambalare, controlor calitate, electromecanic sau sculer/matriţer.

Pe lângă un salariu care evoluează anual, sunt oferite diverse bonificaţii pentru eficienţă, prime de fidelitate, al 13-lea salariu, bonuri de masă şi decontare transport.

Echipa este antrenată în diverse activităţi cum ar fi: fotbal, pescuit, acţiuni caritabile sau în activităţi dedicate copiilor.

SIDEM a pus şi pune accent pe implicarea în proiectul învăţământului dual-profesional, oferindu-le tinerilor posibilitatea de a face practică în unitatea de producţie. În urma parteneriatului încheiat, tinerii primesc şi o bursă lunară din partea firmei.

Tinerii au astfel posibilitatea de a învăţa o meserie, cu acces la tehnologia de ultima oră, şi de a avea ulterior un loc de muncă, unde au posibilitatea de a creşte profesional şi financiar.

Acţionarul companiei le-a vorbit angajaţilor de la Suceava despre evoluţia companiei şi investiţiile făcute

Recent, la unitatea de producţie de la Suceava a fost prezent acţionarul principal al companiei, d-na Gwen Verfaillie. Aceasta le-a vorbit angajaţilor de la SIDEM România despre evoluţia firmei şi despre investiţiile făcute, inclusiv pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţi.

Gwen Verfaillie a arătat că anul 2018 a fost unul cu evaluări pozitive din mai multe puncte de vedere, în primul rând economice.

“În vânzări am reuşit să încheiem anul cu o creştere de 5%. În plus, este bine că am reuşit să creştem propriul nostru brand, SIDEM. Procentul pieselor vândute sub brandul SIDEM a ajuns la 90% din totalul cifrei de afaceri, şi asta ne face mai puternici”, a declarat acţionarul principal al companiei.

Gwen Verfaillie a subliniat că „investimfoarte mult pentru a crea capacitate suplimentară în producţie, în echipamente de testare şi control, dar nu în ultimul rând în mediul de lucru, cum ar fi sistemul de siguranţă împotriva incendiilor, colectorii de vapori de la maşinile CNC, iar în curând va fi instalat un sistem centralizat de ventilare a aerului”.

Cert este că SIDEM este în plină dezvoltare la Suceava, investeşte în viitorul firmei şi are perspective de a deveni un angajator tot mai important în domeniul producţiei de piese auto pentru direcţie şi suspensie.