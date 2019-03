Pe esplanada Casei de Cultură

În prima zi din luna martie, echipa "10 pentru folclor" a pregătit o surpriză pentru suceveni. Caravana folclorului va poposi pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, în intervalul orar 10:00-13:00, pentru a dărui sucevenilor flori şi mărţişoare. De la an la an, echipa „10 pentru folclor” a simţit că are alături în misiunea ei tot mai mulţi susţinători şi, de aceea, s-a gândit la tot felul de surprize pentru a le arăta că îi preţuiesc pentru această susţinere.

„Pe măsură ce <10 pentru folclor> creşte, este firesc ca şi noi să dedicăm mai mult timp şi să investim mai multă energie în proiectul nostru de suflet”, a spus Mihaela Bârsan, iniţiatorul proiectului „10 pentru folclor”. La activitatea din astăzi, 1 martie, vor participa profesorul Giani Leonte, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Loredana Ceică, inspector şcolar pentru arte, Mihaela Bârsan, coordonator proiect ”10 pentru folclor”, Angelica Flutur, Alexandru Brădăţan, Costinel Leonte şi Constantin Mândrişteanu. Din păcate, Leonard Zamă, Grigore Gherman şi părintele Iulian Florea nu vor putea participa la această activitate, fiind plecaţi din localitate.

Proiectul ”10 pentru folclor” este organizat de Televiziunea Intermedia, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în parteneriat cu Prefectura Judeţului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Primăria municipiului Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.