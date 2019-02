Clarificare

Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a declarat, ieri, că primarul municipiului reşedinţă de judeţ iese în faţa opiniei publice cu proiecte pe care el le-a propus când ocupa o funcţie de consilier local. Virginel Iordache a spus că a observat că în ultima perioadă Ion Lungu caută tot felul de trucuri pentru a abate atenţia sucevenilor de la adevăratele probleme ale comunităţii. „După ce a <rezolvat> promisiunile electorale din campaniile electorale precedente, sala de sport polivalentă, construirea unui nou stadion şi mutarea stadionului Areni, construirea unui World Trade Center etc., Ion Lungu vine cu noi anateme”, a spus Iordache, el adăugând că ceea ce a „pus capac” a fost anunţul făcut tot ieri de Ion Lungu cu privire la construirea unor parcări supraterane.

Senatorul PSD a precizată că „fără dorinţa de a mă erija într-un atotcunoscător”, vrea să amintească faptul încă din anii 2005-2006 a propus Consiliului Local şi primarului Ion Lungu achiziţionarea de mijloace de transport în comun cu motoare electrice. „Evident propunerea nu a fost luată în seamă pentru că venea de la un consilier din opoziţie. Ce se întâmplă astăzi? Ion Lungu achiziţionează mijloace de transport electrice, plimbându-se prin oraş într-o maşină electrică”, a declarat Virginel Iordache. El adăugat că în 2008 a venit cu alte trei propuneri care au fost ignorate de actualul primar, respectiv construirea unei artere de circulaţie paralelă cu bulevardul Calea Unirii, al cărei proiect exista încă de dinainte de 1989, amenajarea, în imediata vecinătate a râului Suceava, a unor zone de agrement de la Iţcani până în zona malllui, dar şi amenajarea de parcări supraterane în zona McDonald’s, a Centrului de statistică, la cartodrom etc. „Aşa cum desigur anticipaţi, nici una din cele trei iniţiative nu a fost luată în seamă. Ba mai mult, am fost ironizat pe un anumit post de televiziune. Ce se întâmplă astăzi? Primarul Sucevei începe să vină cu idei <noi>, gândindu-se probabil că mai poate să adoarmă sucevenii cu proiectele pe care le-au iniţiat alţii. Nu-i cerem primarului drept de autor pentru proiectele noastre, nu-l vom acuza de plagiat, însă îi cerem în schimb să le transpună în practică. Şi îi mai cerem ca proiectele să fie realizate cu bani europeni, pe una din axele de finanţare propuse de UE. Nu am vrea să se întâmple ca şi până acum”, a afirmat senatorul PSD de Suceava. El l-a invitat pe primarul Ion Lungu să abandoneze „modul păgubos” de a gândi pe termen scurt, electoral, în care singurul scop este acela „de a vă perpetua puterea”.

„Îmi permit, de asemenea, să vă invit să gândiţi în perspectivă şi să propuneţi sucevenilor proiecte de anvergură realizabile, care să aducă beneficii cetăţenilor. Nu uitaţi domnule primar de cetăţenii acestui oraş, cărora le promiteţi de peste şapte ani asfaltarea străzilor, de cei de pe str. Mihail Sadoveanu, de cei din cartierele Burdujeni Sat, de cei din Iţcani etc., cetăţeni care plătesc taxe şi impozite la Primăria Suceava şi nu se bucură de nici o facilitate. Prin tot ceea ce faceţi ne arătaţi că sunteţi defazat, în urmă, cu cel puţin 10 ani”, i-a transmis Virginel Iordache primarului Ion Lungu. Senatorul PSD i-a solicitat edilului Sucevei ca la toate problemele comunităţii să răspundă el direct şi nu subalterni.