Lume nebună

Cazuri halucinante de abuzuri sexuale în familie ies la iveală în judeţul Suceava. Fapte care nici nu ar putea fi concepute de o minte cât de cât normală sunt anchetate de poliţişti şi procurori, care au greaua misiune de a discerne între reclamaţiile false ale unor copii influenţaţi şi faptele abominabile.

După ce ieri am relatat despre cazul bărbatului trimis în judecată sub acuzaţia că a violat în zeci de rânduri o copilă, de la vârsta de 7 ani, tot magistraţii dorneni au mai avut de analizat un caz şocant. Un bărbat a fost trimis în judecată sub acuzaţia că şi-a violat fiul în vârstă de 6 ani. Judecătoria Vatra Dornei a stabilit că inculpatul este vinovat pentru săvârşirea a două fapte de viol în formă continuată şi au aplicat pedeapsa de şase ani de închisoare cu executare. Sentinţa nu este definitivă şi a fost atacată cu apel, atât de tată, cât şi de fiul său, prin reprezentanţii săi legali, respectiv bunica maternă şi Direcţia de Protecţie a Copilului Suceava.

O anchetă complicată, care a dus la trimiterea în judecată a tatălui

În acest caz, poliţiştii dorneni au avut informaţia că un copil a fost dus la o clinică medicală de către bunica sa, pentru suspiciuni de viol. Anchetatorii au intrat pe fir şi au stabilit că băiatul de 6 ani este orfan de mamă şi în ultima perioadă a fost crescut de bunica sa. Tatăl său locuia şi el în acelaşi imobil şi stătea împreună cu fiul său la final de săptămână, în rest fiind plecat la muncă în pădure. Copilul a început să povestească cum este abuzat sexual de tatăl său. Poliţiştii şi procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au început cercetări amănunţite, care au presupus consiliere şi expertizare psihologică, declaraţii, inclusiv testul poligraf, unde au fost testaţi tatăl acuzat şi bunica maternă. Cum violul nu a putut fi probat cert medico-legal, ancheta a fost complicată. Până la urmă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei a ajuns la concluzia că există probe suficiente ale agresiunii sexuale. Procurorii au dispus trimiterea în judecată a tatălui, pentru viol în formă continuată.

Judecătoria Vatra Dornei a reluat audierile părţilor implicate şi după mai multe termene a dispus ca inculpatul să fie condamnat la 6 ani de închisoare, pentru viol în formă continuată.

Tatăl acuzat a petrecut doar 24 de ore în arest, după care a fost plasat sub control judiciar. Judecătoria Vatra Dornei a menţinut măsura controlului judiciar până la soluţionarea definitivă a procesului.

Având în vedere situaţia delicată, mai ales pentru copil, nu vom publica vreo dată de identificare despre familie.

Sentinţa finală din acest caz va fi dată de magistraţii de la Curtea de Apel Suceava. Până la o sentinţă definitivă, inculpatul se bucură de prezumţia de nevinovăţie.

Ar fi violat o fetiţă de zeci de ori, de la vârsta de 7 ani

Un alt proces care va începe în curând la Vatra Dornei îl vizează pe un dornean acuzat că a întreţinut de zeci de ori relaţii sexuale prin constrângere cu fiica concubinei sale. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au date despre comiterea a cel puţin 60 de acte sexuale, de la sfârşitul anului 2013, până înainte de Crăciunul anului 2018. Atunci, minora, care nu a împlinit încă 14 ani, s-a plâns unei colege de şcoală şi i-a spus prin ce trece de câţiva ani. Informaţia a ajuns şi la urechile poliţiştilor judiciarişti dorneni, care au demarat imediat o anchetă.

Fetiţa ar fi fost violată încă dinainte de a împlini vârsta de 7 ani. În acest caz, probele sunt mai clare, astfel că inculpatul se află în stare de arest preventiv. Bărbatul trimis în judecată în stare de arest preventiv mai are o condamnare la 9 ani de închisoare pentru pedofilie. Acesta are statut de recidivist la infracţiuni privind viaţa sexuală, ceea ce îi face situaţia juridică extrem de complicată.

Individul a recunoscut actele sexuale cu fata minoră, dar a declarat că aceasta a fost de acord să facă sex cu el. Este evident că la vârsta fetei minore nu se poate pune problema de un acord.

Cazuri şocante care demonstrează că mintea bolnavă a unora poate duce la fapte extrem de grave

Un caz cel puţin la fel de şocant a fost cel de anul trecut al unui bărbat din Putna, tată a şase copii, pus sub acuzare pentru că şi-a agresat sexual trei dintre fiice. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că fetele erau supuse la perversiuni şi jocuri sexuale. Fetele au fost supuse perioade lungi de timp la astfel de traume. Ancheta a plecat de la o sesizare anonimă ajunsă la Direcţia de Protecţie a Copilului Suceava.

Bărbatul din Putna a fost condamnat la 7 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.

Aceste cazuri şocante demonstrează că mintea bolnavă a unora poate duce la fapte extrem de grave. Apariţia unor astfel de cazuri în presă a dus şi la alte sesizări din partea victimelor agresiunilor sexuale în familie.