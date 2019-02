Concluzii

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a criticat în termeni duri modul în care coaliţia de guvernare PSD-ALDE tratează familiile care au copii. În opinia parlamentarului sucevean, una dintre cele mai mari ameninţări la adresa viitorului României este faptul că numărul copiilor care se nasc este tot mai mic de la un an la altul, ajungându-se la un minim istoric de 173.936 de naşteri în primele 11 luni ale anului 2018. Potrivit unor informaţii care nu au putut fi contabilizate, numărul copiilor români care se nasc este mai mare în străinătate decât în ţară, şi asta pentru că diaspora numără în prezent în jur de 5 milioane de persoane.

„Am înțeles cu toții că din partea PSD-ALDE nu ne putem aștepta la nici o soluție pentru copii, pentru viitorul acestei țări. Au demonstrat dezinteresul și opoziția totală față de măsurile favorabile pentru copii, mai ales atunci când au votat împotriva majorării alocațiilor de stat pentru copii și au încercat chiar să anuleze propunerea parlamentarilor PNL. Cinismul și bătaia de joc față de familiile care au copii, de care au dat dovadă PSD-ALDE la dezbaterile pe bugetul de stat pentru anul 2019, au fost coordonate de însuși Liviu Dragnea, care a tăiat fără să clipească bani de la instituții importante pentru statul român, nu ca să acorde copiilor o hrană sănătoasă sau ca să se îmbunătățească în vreun fel condițiile din școli, ci ca să împartă micuților vitamina D”, a arătat Ioan Balan.

Deputatul sucevean a mai menţionat că pe lângă dublarea alocaţiei pentru copii, care ar trebui să fie pusă în aplicare începând cu 1 martie, aleşii liberali au mai venit cu alte două propuneri în sprijinul copiilor, ambele respinse de coaliţia PSD-ALDE.

„De exemplu, PNL a propus generalizarea programelor <Alimentație diversificată în școli> și <Școală după școală> în toată țara. Astfel, după terminarea orelor, elevii ar fi avut posibilitatea să rămână la școală, să servească o masă caldă, făcută din alimente sănătoase și să-și rezolve temele sub supravegherea directă a profesorilor. Prin aceste două programe am fi putut să rezolvăm mai multe probleme ale familiilor cu copii chiar din acest an: copiii care provin din familii cu venituri mici ar fi avut asigurată o masă sănătoasă la școală; părinții care merg la serviciu nu ar mai fi stat cu grija că nu are cine să le supravegheze copiii până ajung ei acasă; cea mai mare parte a abandonului școlar ar fi dispărut, pentru că într-adevăr copiii ar fi avut aproape toate condițiile să meargă la școală. Efortul bugetar al celor două măsuri era mai mic decât banii pe care îi risipește Guvernul, prin Secretariatul General al Guvernului, pe tot felul de prostii inventate de Vâlcov”, a spus Ioan Balan.

Ambele proiecte amintite de parlamentarul sucevean au picat la vot, iar cei care au fost împotrivă au fost deputaţii şi senatorii de la PSD şi ALDE.

„În ceea cel privește pe cel mai toxic personaj care s-a aflat vreodată la conducerea României, Liviu Dragnea, acestuia îi recomand să dea el, personal, cu mâna lui, vitamina D unor copii care merg seara la culcare triști și cu stomacul gol, pentru că familiile lor sunt extrem de sărace. Știm cu toții că nu o să o facă pentru că lui Dragnea îi este frică să mai meargă pe stradă și să dea ochii cu oamenii, mai ales cu cei care l-au ales”, a concluzionat Ioan Balan.