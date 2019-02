Concluzii triste

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a arătat sceptic în ceea ce priveşte bunele intenţii ale actualului Guvern legat de finalizarea lucrărilor la şoseaua de centură a municipiului Suceava. În opinia sa, alocarea insuficientă de fonduri va face imposibilă darea în folosinţă a şoselei de centură în cursul acestui an.

„Din păcate, cu ocazia dezbaterii şi adoptării Legii bugetului de stat pentru anul 2019, am constatat că Guvernul a alocat pentru acest an credite bugetare insuficiente, de numai 61.097.000 de lei, rămânând a se aloca în următorii 4-5 ani diferenţa de 49.655.000 de lei pentru acoperirea integrală a costurilor. Alături de colegii mei, parlamentari PNL din judeţul Suceava, am formulat un amendament în acest sens, astfel încât obiectivului de investiţii <Varianta de ocolire a Municipiului Suceava – Cod obiectiv 364> să-i fie alocate suplimentar în anul 2019 credite bugetare în valoare de 49.655.000 de lei, astfel încât investiţia să aibă finanţarea integrală pentru finalizare. Amendamentul PNL a fost respins prin votul parlamentarilor PSD-ALDE, deoarece Ministerul Transporturilor a considerat că suma alocată pentru anul 2019 este suficientă pentru această investiţie”, a explicat Ioan Balan.

Parlamentarul liberal crede că în cazul acestui obiectiv nu este vorba de vreun blestem, ci de o nesimţire crasă din partea celor care ar trebui să aloce fondurile necesare finalizării lucrărilor.

„Construcţia variantei de ocolire a municipiului Suceava a început cu peste 10 ani în urmă (septembrie 2008) şi, în ciuda faptului că au fost executate circa 85% din lucrări, acest obiectiv de investiţii s-a lovit constant fie de piedicile birocratice puse de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (fosta CNADNR), fie de o subfinanţare premeditată din partea Guvernului, prin alocarea unor credite bugetare care nu permit finalizarea lucrărilor. Fără excepţie, toţi cei care au ocupat funcţia de ministru al Transporturilor au făcut promisiuni şi au avansat termene nerealiste pentru finalizarea acestei secţiuni de drum deosebit de important şi au garantat chiar cu propriul mandat că pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava se va putea circula în condiţii de siguranţă chiar din anul 2013”, a mai spus Ioan Balan.

În condiţiile în care nu sunt suficienţi bani pentru ca lucrările la şoseaua de centură a Sucevei să fie finalizate în 2019, deputatul liberal s-a adresat ministrului de resort, Răzvan Cuc, căruia îi cere să prezinte public motivul pentru care Ministerul Transporturilor a prevăzut alocări bugetare pentru varianta de ocolire a municipiului Suceava şi după anul 2023, în condiţiile în care aceasta poate să fie finalizată în anul 2019.

„Putem să înţelegem că ministerul şi-a propus să amâne, cu încă 4-5 ani, finalizarea a 15% din lucrările care au mai rămas de efectuat la centura ocolitoare a municipiului Suceava? Vă solicit să precizaţi dacă lucrările se vor relua şi executa corespunzător, veţi solicita, cu ocazia rectificării bugetare, acoperirea integrală a sumelor necesare finalizării variantei de ocolire a municipiului Suceava, adică suplimentarea în 2019 cu acele credite bugetare în valoare de 49.655.000 de lei pe care le-am solicitat şi noi, parlamentarii PNL de Suceava?”, sunt două întrebări la care Ioan Balan aşteaptă răspunsuri din partea ministrului Transporturilor.