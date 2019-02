Umanitar

Mai multe familii nevoiașe din comunele Preutești și Baia, unele cu mulți copii, au fost ajutate recent de un grup de oameni inimoși din Fălticeni. Campania umanitară a fost inițiată de Mugurel Duceag, director departament securitate la Ekipa - Pază și Protecție, care, împreună cu alți oameni generoși, a identificat mai multe familii sărace din comuna Preutești și Baia, a mers pe teren, a văzut care sunt lipsurile acestora și apoi a început să adune ajutoare. Astfel au fost ajutate mai multe familii sărace, printre care Irina Puțuvai, care are 6 copii, din Bahna Arini, Vasile Apetroaie, care are două fete cu dizabilități, din comuna Preutești, Dorel Vasilași, din satul Arghira, care are 9 copii, Cătălin Verdeanu, din satul Bahna Arini, cu 11 copii, și Maria Suman, din comuna Baia, care are 8 copii. Mugurel Duceag și Sânziana Botescu le-au dus copiilor hăinuțe, alimente, jucării. „Aceste familii au în continuare nevoie de lemne, alimente, pături, lenjerie, paturi etc. În luna decembrie, la rugămintea Sânzianei Botescu, o prietenă de-a mea, am mers la Irina Puțuvai, cu 6 copii, din care doi născuți prematur, acum în vârstă de 9 luni, atunci aveau 7 luni, și i-am ajutat cu tot ce au avut nevoie, și asta după ce am făcut un apel pe Facebook. Lui Irina Puțuvai i-am tras la casă curent electric. Lui Dorel Vasilași i-am achitat toate costurile și urmează ca și casa lui să fie racordată la rețeaua de energie electrică. Mulți români ni s-au alăturat în campanie, oameni care au rămas în continuare alături de noi și cu care vrem să mai ajutăm și alte familii”, a spus Mugurel Duceag. Toate acțiunile umanitare inițiate de fălticenean sunt transparente, pot fi urmărite pe pagina lui de Facebook și pot fi ușor verificate. Mugurel Duceag și Sânziana Botescu ne-au spus că nu se vor opri aici cu ajutorarea celor nevoiași. Sunt motivați să continue și de oamenii care le trimit mesaje, oameni care, la rândul lor, vor să ajute, dar, în primul rând, sunt motivați de cei pe care i-au ajutat deja și pe chipul cărora au văzut atâta bucurie, atâtea zâmbete.... „Fac cu drag ceea ce am început să fac și îmi place foarte mult să ajut oamenii nevoiași. La unele familii care aveau casele aproape distruse, fără geamuri, cu ușile sparte, prin care trecea ușor frigul, le-am montat geamuri și uși de termopan, urmând să le reparăm și acoperișul caselor”, a completat Mugurel Duceag, care așteaptă în continuare și alți oameni care să i se alăture în campania umanitară și, împreună, să ajute cât mai multe persoane aflate în suferință. Puteți lua legătura cu Mugurel Duceag pe pagina sa de Facebook: https://www.facebook.com/mugurel.duceag.