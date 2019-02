Educarea tinerilor

La invitația Organizației Naționale "Cercetașii României" - Centrul Local Suceava, primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost prezent duminică, 24 februarie, la celebrarea Zilei Mondiale a Cercetășiei.

Evenimentul a avut loc în Aula Colegiului Național "Petru Rareș" din Suceava.

„Obiectivele organizației sunt de a contribui la educarea tinerilor, de a construi o lume mai bună în care oamenii sunt împliniți ca indivizi și joacă un rol constructiv în societatea românească.

Ținând cont de prezentul tensionat pe care îl trăim, plin de controverse, sunt convins că aceste organizații nonguvernamentale pot aduce echilibrul de care avem nevoie.

Am adus salutul municipalității, am oferit diplome aniversare și am dat asigurări că vom acorda sprijin pentru găsirea unui sediu”, a declarat edilul sucevean, care le-a urat „La mulți ani!” tinerilor cercetași.