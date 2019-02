Alexandru Băișanu alături de Ion Jinga, ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentantul României la ONU, în New York

Vizită oficială

Deputatul ALDE de Suceava Alexandru Băişanu participă, în SUA, la New York, la întâlnirile oficiale pentru susţinerea candidaturii României ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Alexandru Băişanu a precizat că în cadrul vizitei oficiale pe care a efectuat-o în SUA a răspuns invitaţiei ambasadorului extraordinar şi plenipotenţiar, reprezentantul României la ONU, în New York, excelenţa sa Ion Jinga. În cadrul întâlnirii, Alexandru Băişanu a discutat cu ambasadorul Ion Jinga despre candidatura României pentru Consiliul de Securitate al ONU. „A fost o zi plină, dedicată susţinerii candidaturii României pentru Consiliul de Securitate, ONU”, a anunţat Alexandru Băişanu.

Trebuie spus că deputatul ALDE de Suceava Alexandru Băişanu face parte din delegaţia Parlamentului României care participă la a 73-a reuniune a Audierilor Parlamentare de la Organizaţia Naţiunilor Unite, desfăşurată la New York, sub egida Uniunii Interparlamentare.

Băişanu a explicat că lucrările s-au derulat sub spectrul multiculturalismului, evidenţiindu-se schimbările survenite în lume după înfiinţarea ONU. „Când Naţiunile Unite au fost create acum 73 de ani, lumea era un loc foarte diferit. Popoarele invocate în primele cuvinte ale Cartei Naţiunilor Unite au fost în mare parte eliminate din arena internaţională şi s-au bazat aproape în întregime pe guvernele lor să vorbească în numele lor. Multilateralismul se caracteriza printr-o încetinire a dialogului interguvernamental departe de ochiul public. De-a lungul deceniilor, odată cu apariţia globalizării şi a instrumentelor moderne de comunicare, cum ar fi internetul, canalele de ştiri 24 de ore din 24 şi cele sociale, precum şi cu apariţia călătoriilor pe distanţe lungi, oamenii pot vorbi unul cu celălalt şi pot organiza acţiuni transfrontaliere cu o frecvenţă şi o viteză fără precedent. Drept urmare, instituţiile multilaterale de acţiune şi reprezentanţii acestora se află sub o examinare mai intensă a opiniei publice pentru acţiunile sau inacţiunile lor, dar şi sub presiune mai mare. Există o discrepanţă tot mai mare între căile şi mijloacele sistemului multilateral şi cele ale lumii exterioare, ale căror implicaţii nu trebuie încă să fie pe deplin înţelese”, a arătat Alexandru Băişanu. El a spus că principalele întrebări lansate în cadrul discuţiilor au fost: „Care este percepţia publicului asupra Naţiunilor Unite şi a societăţii multilaterale astăzi?”, „Cum se adaptează instituţiile multilaterale noii ere a modului în care pot contribui parlamentarii la transformarea Naţiunilor Unite într-un mod mai relevant în întreaga lume?” şi „Ce modalităţi inovatoare pot fi găsite pentru a face sistemul multilateral să includă mai mult opiniile tuturor oamenilor, inclusiv ale celor mai vulnerabili şi marginalizaţi?”

”A fost o întrunire extrem de constructivă, la care au participat reprezentanţi ai 61 de ţări ale lumii, organizaţiilor internaţionale, guvernelor, parlamentelor şi ONG-urilor”, a spus Alexandru Băişanu.