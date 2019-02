Interes

Cele mai noi informaţii în domeniul managementului clinic al diabetului zaharat au fost prezentate, sâmbătă, la Suceava, de către elita diabetologiei româneşti, unui public format din peste 250 de medici de diverse specialităţi. Organizatorul ştiinţific al manifestării a fost Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice (SRDNBM), iar coordonatorul local a fost dr. Gabriela Creţeanu, medicul şef al secţiei Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava şi coordonatorul Centrului Judeţean de Diabet, din aceeaşi unitate medicală.

În deschiderea lucrărilor, preşedintele SRDNBM, prof. univ.dr. Romulus Timar a explicat necesitatea organizării unor astfel de cursuri prin incidenţa în creştere a diabetului şi a necesităţii depistării precoce a acestei boli şi a instituirii unui tratament adecvat. Alegerea Sucevei pentru primul curs din acest an a fost motivată prin existenţa unui „centru judeţean de diabet de succes, unul dintre pilonii îngrijirii diabeticilor, coordonat de dr. Gabriela Creţeanu”. Alegerea este cu atât mai onorantă cu cât Suceava nu este centru universitar medical, iar interesul acordat de medici a fost unul major, având în vedere că la astfel de manifestări participă, de regulă, în jur de 80 de persoane. Pentru participanţi a transmis un mesaj video şi ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Managerul Spitalului de Urgenţă Suceava, Vasile Rîmbu, a apreciat prezenţa „liderilor diabetologiei”, garanţie a „înaltei ţinute a manifestării”, precum şi prezenţa numeroasă, considerând acestea drept „o recunoaştere a activităţii doctorului Gabriela Creţeanu, căreia i se datorează înfiinţarea Centrului Judeţean de Diabet Suceava”.

Istoricul acestui centru, care în 2019 împlineşte 25 de ani, a fost prezentată succint de dr. Creţeanu, la fel ca şi rezultatele obţinute în aceşti ani, atât din punct de vedere terapeutic, cât şi ca activitate ştiinţifică. Dr. Creţeanu a mai spus că principiul după care s-a călăuzit în viaţă a fost „Nu merge încotro te duce o cărare, du-te, în schimb, acolo unde nu e nici o cărare şi lasă o urmă”.

Prof. dr. Maria Moţa, de la UMF Craiova, a afirmat că barierele în prevenţia diabetului sunt în primul rând educaţionale şi socio-culturale, menţionând că în foarte multe medii încă există ideea că un om gras este frumos şi sănătos, dar bariere ridică şi insuficienţa personalului medical specializat şi lipsa banilor. Cu toate acestea, datorită unui bun management al diabetului zaharat, în România, la fel ca şi în SUA, doar 20% dintre pacienţii cu diabet nu ştiu că au boala, în timp ce în alte state occidentale procentul este de peste 50%.

Unul din zece români suferă de diabet

În ceea ce priveşte incidenţa diabetului, prof. Timar a arătat că unul din 10 adulţi este diagnosticat cu diabet şi că la fiecare persoană cunoscută cu diabet mai este una care nu ştie că are boala sau nu urmează tratament. Universitarul a subliniat că diabetul poate fi depistat precoce şi ţinut sub control cu tratament, iar România are toate clasele de medicamente pentru aceasta.

Printre cei „unul din zece cu diabet” prezenţi la curs au fost preşedintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Sorin Hîncu şi caricaturistul Mihai Pînzaru -PIM. Acesta din urmă a oferit câte un portret medicilor din conducerea SRDNBM şi a celorlalte asociaţii şi societăţi medicale partenere la eveniment, precum şi managerului Vasile Rîmbu şi preşedintelui CM, dr. Sorin Hîncu. „Sunt onorat să fac parte din colecţia personală a unor somităţi medicale”, a declarat Mihai Pînzaru -PIM.

Printre cei care au prezentat comunicări ştiinţifice la cursul de sâmbătă au fost prof. dr. Maria Moţa, conf. dr. Ioan Vereşiu, conf. dr. Bogdan Timar, prof. dr. Doina Catrinoiu, prof. dr. Eugen Moţa, conf. dr. Cristian Guja, prof. dr. Gabriela Roman, conf. dr. Bogdan Mihai,prof. dr. Cristian Serafinceanu, conf. dr. Adrian Vlad, dr. Anca Cerghizan, prof. dr. Gabriela Radulian, conf. dr. Cornelia Bala, dr. Emil Robert Gavriliuc, dr. Mihai Jr. Creţeanu, conf. dr. Laura Mihalache, şef lucr. Dr. Lidia Arhire, prof. dr. Mariana Graur, şef lucr. dr. Alexandra Sima, dr. Anca Hâncu, şef lucr. dr. Claudiu Cobuz, şef lucr. dr. Anca Pantea Stoian, dr. Ramona Camelia Caziuc.

Ei au oferit medicilor prezenţi informaţii de actualitate cu privire la prevenţia, depistarea precoce şi tratamentul diabetului şi al complicaţiilor bolilor metabolico-nutriţionale.

Cursul a fost organizat dintr-o perspectivă multidisciplinară şi s-a axat pe ultimele ghiduri clinice internaţionale în managementul diabetului zaharat, pentru sprijinirea dezvoltării practicii clinice a specialiştilor implicaţi în îngrijirea persoanelor cu diabet, care să contribuie la creşterea calităţii îngrijirii acestora.