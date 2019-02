COMUNICAT DE PRESĂ

SC MIRTIM PROD SRL finalizeaza in data de 15.02.2019, implementarea proiectului „DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A MOBILIERULUI LA SC MIRTIM PROD SRL”, cod SMIS 102354, proiect co- finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene iar Organismul Intermediar pentru implementarea acestui program in Regiunea Nord Est, este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est.

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea pozitiei pe piata productiei de mobilier prin modernizarea si cresterea capacitatii de productie a SC Mirtim Prod SRL.

Obiectivele specifice:

1.Achizitionarea unei numar de 17 echipamente moderne pentru productia de mobila, un soft de proiectare , echipamente IT si un site de prezentare si e-commerce.

2. Crearea a 3 noi locuri de munca si mentinerea celor existente pe o perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea proiectului.

Rezultate obtinute:

1. 17 echipamente moderne instalate si puse in functiune, un soft de proiectare instalat ,5 echipamente IT instalate si puse in functiune si un site de prezentare si e-commerce functional

2. 3 noi locuri de munca create pentru: Manager vanzari - 1 post, strungar universal - 2 posturi

3. Un proiect implementat cu un management adecvat si cu respectarea cerintelor de informare si publicitate

Prin implementarea sa proiectul are un impact major la nivelul localitatii in special prin crearea a 3 noi locuri de munca, proiectul sprijina reintegrarea pe piata muncii a unei personae apartinand unei categorii defavorizate, si deci contribuie la scoaterea din inactivitate economica a unei categorii de persoane cu o situatie dificila pe piata muncii, in RNE. De asemeni proiectul contribuie la cesterea competitivitatii firmei prin achizitia de echipamente tehnologice performante, cu un impact negativ redus asupra mediului, la cresterea satisfactiei clientilor avand in vedere calitatea produselor ce se vor executa.

Implementarea proiectului s-a desfasurat in perioada 22.11.2017-27.02.2019.

Locul de implementare al proiectului:Vatra Dornei, Str. Oborului, nr.28 si Str. Chilia, nr.10 spatiul "DEPOZIT MOBILA", Jud Suceava

Valoarea totala a proiectului este de 997.447.36 lei din care asistenta financiara nerambursabila 823,682.17 lei din care FEDR 700.129.84 lei si 123,552.33 lei contributie din bugetul national

Pentru informatii suplimentare privind derularea proiectului puteti contacta SC MIRTIM PROD SRL, la telefon 0733933610, e-mail: mirtimprod@yahoo.ro, persoana de contact: Mircea Alupei.

SC MIRTIM PROD SRL