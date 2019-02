Surpriză

Primarii din judeţul Suceava şi prefectul Mirela Adomnicăi au fost atenţionaţi, ieri, de consilierul parlamentar la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP)- Filiala Nord-Est, Biroul judeţean Suceava, Ovidiu Butnariu, că la verificarea disponibilităţii experţilor electorali pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a.c., a constatat că funcţionarii din primării se declară indisponibili. „Cu neplăcere vă spun că sunt dezamăgit de atitudinea funcţionarilor din primării, care ne-au informat că se retrag din corpul experţilor electorali. Mă aşteptam ca pe lângă motivarea pecuniară – suma plătită pentru câteva zile de muncă este de 800 de lei, să existe şi o motivare socială, civică”, a declarat Ovidiu Butnariu, la instruirea organizată, ieri, de Prefectura Suceava, cu primarii, în vederea pregătirii alegerilor europarlamentare. El a spus că Biroul AEP Suceava a început contactarea tuturor experţilor electorali, din rândul cărora se desemnează prin tragere la sorţi preşedinţii birourilor electorale din secţiile de votare, ocazie cu care a fost informat de funcţionari din primării care fac parte din acest corp că se retrag. Ovidiu Butnariu a solicitat primarilor să identifice noi persoane care doresc să îndeplinească aceste atribuţii, pentru recrutarea lor pentru alegerile din luna mai.

Potrivit reprezentantului AEP, corpul experţilor electorali din judeţul Suceava cuprinde aproximativ 1.800 de persoane. Numărul celor care au refuzat să participe la tragerea la sorţi pentru alegerile pentru Parlamentul European şi şi-au anunţat retragerea este de circa 30 de persoane.

AEP s-a confruntat cu o retragere în masă din corpul experţilor electorali şi la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei, din toamna anului trecut. În câteva zile, 90 de preşedinţi de secţii de votare şi-au anunţat indisponibilitatea de a participa la referendumul pentru redefinirea familiei. Pentru stabilirea preşedinţilor tuturor celor 558 de secţii de votare din judeţ au fost cazuri în care au fost necesare şi de trei extrageri.

Cine poate face parte din Corpul experţilor electorali

Precizăm că acest corp al experţilor electorali a fost constituit înainte de alegerile din 2016. Dacă între timp cei care fac parte din acest corp nu mai întrunesc condiţiile, se retrag şi sunt înlocuiţi. Poate fi admisă în corpul experţilor electorali, prin decizie a AEP, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are cetăţenia română; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are drept de vot; are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii; nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

În situaţia în care numărul absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii dintr-o localitate este insuficient, în corpul experţilor electorali pot fi admise şi persoane care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu.

Admiterea în corpul experţilor electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de AEP pentru activitatea anterioară ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, precum şi pe bază de examen. AEP acordă aviz favorabil persoanei care a exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia la cel puţin un scrutin şi care: îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege; a depus în scris, la primari sau prefecţi, ori la AEP, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată şi semnată, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, însoţită de o declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege; nu a săvârşit contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum; nu a săvârşit erori în operaţiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale; nu a fost exclusă din corpul experţilor electorali; nu s-a retras din corpul experţilor electorali.