Îndemn

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a mers vineri pe şantierul şoselei de centură a Sucevei pentru a da o mână de ajutor pentru finalizarea lucrărilor. Gheorghe Flutur a ajuns la centura Sucevei având la el o lopată, pe care a adus-o de acasă, hotărât să pună umărul la grăbirea lucrărilor. Mai mult, Flutur a început să împrăştie balastul adus de constructori, dar şi să dea cu lopata pietriş sub roţile unei basculante care patina şi nu mai putea înainta, el declarând că dacă va fi necesar va fi prezent mult mai des pe şantierul centurii Sucevei pentru a impulsiona lucrările.

Gheorghe Flutur a arătat că pentru ziua de ieri a fost programată o vizită în teren, pe centura Sucevei, a membrilor comisiei economice a Consiliului Judeţean, la care au fost invitaţi să participe şi consilierii PSD, însă aceştia nu şi-au făcut prezenţa. Alături de şeful administraţiei judeţene au fost doar vicepreşedintele PNL al CJ Suceava, Viorel Seredenciuc, şi consilierii liberali Sorina Barbu, Eugen Şalar şi Ioan Bădeliţă. După ce a ajuns pe şantierul centurii, Gheorghe Flutur a spus că îl bucură faptul că după ce a anunţat această vizită în teren constructorii au adus o mulţime de utilaje pentru a începe lucrările.

„În şedinţa de Consiliu Judeţean din luna ianuarie am discutat mai multe priorităţi din judeţul Suceava. Una dintre ele se referă şi la stadiul lucrărilor pe şoseaua de centură, unde suntem acum. Comisia economică a CJ Suceava a făcut demersuri la CNAIR pentru a ne explica cum stăm, şi vineri a fost programată o vizită pe teren, alături de consilieri din comisia economică şi de la PSD şi de la PNL. I-am aşteptat la ora 10:00 aici. Şi ce să vezi? Au răsărit utilajele astăzi şi lucrează. Doamne ajută!”, a spus Flutur. El a subliniat că prezenţa sa cu o lopată pe şantierul centurii nu este o parodie. „Să nu credeţi că e vreo parodie. Mi-am pus dimineaţă o lopată în maşină. E a mea lopata, de acasă, şi am zis că vin şi eu în şantier să dau o mână de ajutor. Şi că se mişcă azi utilajele e bine”, a subliniat preşedintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur atenţionează că există riscul depăşirii termenului de finalizare a lucrărilor

Gheorghe Flutur a amintit că pe 1 octombrie 2018 s-a semnat contractul de finanţare pentru continuarea lucrărilor, după ce acestea au stagnat timp de şase ani. Gheorghe Flutur a declarat că din 2012 nu s-a mai făcut nimic la centura Sucevei, el precizând că termenul de execuţie pentru bucăţica de centură rămasă, respectiv 13% din totalul investiţiei, este de nouă luni. „În iunie expiră şi am trecut de jumătatea intervalului. Avem mai mult de patru luni şi jumătate de când s-a semnat contractul. CNAIR mi-a comunicat verbal că anul trecut nu s-a putut lucra şi s-a făcut doar circa 10% din lucrare. Îmi exprim îngrijorarea că din nou intrăm în prelungiri cu centura ocolitoare a Sucevei, o investiţie care ar ajuta enorm traficul din Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur. El a amintit că la această investiţie s-au făcut deja 16 poduri, viaducte, podeţe, lucrări de artă, asfaltul este turnat pe majoritatea tronsoanelor, iar patul drumului este făcut. „Ar mai fi ceva lucrări de artă. Ştiţi bine că anul trecut ne-am luptat ca să fie bani în buget pentru că nu se prinseseră. În 2016 am adus bani europeni pe care i-am pierdut pentru centura ocolitoare şi lumea tot întreabă când, când, când? Şi de aceea socotim, ca preşedinte al CJ Suceava şi noi, consilierii judeţeni, că avem obligaţia morală să ne interesăm de această investiţie. Chiar dacă liderul PSD a spus că nu am ce căuta pe drumurile naţionale. Sunt preşedintele Consiliului Judeţean Suceava. Mă interesează şi drumurile naţionale, şi judeţene, şi comunale, şi orice investiţie din judeţul Suceava”, a arătat Flutur.

Gheorghe Flutur îndeamnă constructorii să grăbească lucrările la centura Sucevei

Preşedintele CJ Suceava a spus că îl bucură faptul că cele şapte firme care au câştigat licitaţia anul trecut au venit deja la treabă, iar rugămintea lui pentru constructori este să grăbească lucrările. „Şi asta pentru ca măcar anul 2019 să fie anul care să ne aducă vestea bună, a finalizării centurii. Acum traficul este blocat. Veniţi dimineaţa la intrare, aici în Suceava, şi veţi vedea zeci de tiruri care vin dinspre Ucraina, Polonia, Rădăuţi spre Bucureşti şi intră în oraş. Asta este problema Sucevei, şi de aceea noi am spus să venim la faţa locului să stăm de vorbă. Chiar dacă nu e o coincidenţă că astăzi au venit utilajele, în condiţiile în care noi am anunţat de joi că vom fi aici, înţeleg că e bine să venim măcar o dată pe săptămână ca să ajutăm”, a spus Flutur, care a arătat că vineri dimineaţă, când a trecut prin zona centurii, nu era nici un utilaj. Gheorghe Flutur a subliniat că nu vrea să interpreteze răutăcios această situaţie, adăugând că „faptul că uneori e nevoie să mai împingi lucrurile din spate mă încurajează să vin mai des”.

Pe de altă parte, preşedintele CJ Suceava a spus că a aflat că în replică la vizita sa pe şoseaua de centură a municipiului reşedinţă de judeţ, cei de la PSD au mers la podul de la Vereşti, peste râul Suceava, care este închis. „Noi i-am invitat aici şi pe consilierii judeţeni PSD şi nu au vrut să vină. Îi anunţ până la şedinţa de CJ că am stabilit un program de priorităţi pe drumurile judeţene, inclusiv la podul de la Vereşti unde vor să meargă în replică pentru că eu am venit pe centura Sucevei. Acolo noi am scos la licitaţie lucrarea. E un pod vechi, o parte l-am modernizat, dar dalele care au căzut trebuie să le refacem”, a precizat Flutur. El a mai declarat că la prima licitaţie nu s-a prezentat nici un ofertant, motiv pentru care a fost reluată procedura de licitaţie. Gheorghe Flutur a spus că la podul de la Vereşti se vor găsi soluţii pentru a fi reparat astfel încât să fie reluată circulaţia rutieră.