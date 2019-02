Interpretare instrumentală

Ediţia cu numărul 20 a Concursului de interpretare instrumentală „Cel mai bun interpret” a reunit peste 40 de elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, de la specializarea muzică, competiţia oferindu-le acestora posibilitatea de a se afirma pe plan artistic, de a-şi confirma talentul muzical.

Gala laureaţilor s-a desfăşurat vineri, 22 februarie, merituoşii artişti fiind recompensaţi cu premii şi diplome din partea organizatorilor. Trofeul competiţiei a fost cucerit, în acest an, de Ionuţ Bârjovanu, clasa a VII-a, instrument violă, acesta fiind pregătit de prof. Doina Chişcă, profesor corepetitor Ionuţ Ciubotaru. La finalul evenimentului, Ionuţ şi-a etalat talentul în ceea ce priveşte arta interpretării instrumentale, susţinând un scurt recital în faţa colegilor şi organizatorilor.

Cu Premiul „Cătălina Hapurne” a fost recompensată eleva Melina Meşinschi, din clasa a VI-a, instrument vioară, prof. Cristina Ungureanu.

Premiul Asociaţiei de Părinţi a fost înmânat lui Alexandru Vlădianu, din clasa a VI-a, instrument clarinet, prof. îndrumător Ciprian Baicu. Premiul Juriului a fost adjudecat de Ștefan Constandache, din clasa a VIII-a, chitară, prof. Daniel Dragomirescu.

La ediţia din acest an, cotidianul Monitorul de Suceava a oferit un premiu de 150 de lei constând într-un voucher pentru librăriile Alexandria, acesta fiind oferit elevei Irina Tucaliuc, din clasa a VII-a, instrument flaut, prof. Mihaiela Săveanu.

Premianţii

Manifestarea a fost moderată de Elena Istrate, directoarea adjunctă a instituţiei, aceasta menţionând că evenimentul organizat de colegiul de artă sucevean încurajează elevii claselor III-VIII pentru a face performanţă la olimpiadele şcolare şi concursurile de specialitate ce se vor derula în perioada următoare.

La rândul său, prof. Alexandra Bejinaru, directoarea instituţiei, a arătat că ”în urmă cu 20 de ani, o profesoară inimoasă, un om deosebit, un cadru didactic cu mult har, a iniţiat acest concurs. Este vorba despre fosta noastră colegă Cătălina Hapurne, de la dispariţia căreia se împlinesc, anul acesta, 10 ani”.

În calitate de preşedintele onorific al concursului, prof. Gabriela Scutaru, inspector general adjunct, a felicitat elevii pentru participare, acest concurs reprezentând ”o bază foarte importantă de selecţie pentru competiţiile următoare”.

În urma evaluării competitorilor, juriul a stabilit laureaţii premiilor I, aceştia fiind: Andra Olteanu, clasa a V-a, pian, prof. îndrumător Johannes Onesciuc; Robert Balan, clarinet, clasa a VII-a, prof. Ciprian Baicu; David Chipăruţi, trompetă, clasa a VII-a, prof. Florin Sumanariu; Robert Nicu Oanea, clarinet, clasa a VIII-a, prof. Daniel Paicu; Iris Costan, percuţie, clasa a VIII-a, Lucian Rusu.

Premiul II a fost adjudecat de următorii elevi: Ana Maria Griga, instrument pian, clasa a III-a, prof. Johannes Onesciuc; Abigail Debora Tanase, pian, clasa a III-a, prof. Elena Andriescu; Alessia Pop, pian, clasa a IV-a, prof. Laura Hreniuc; Iulian Balan, trompetă, clasa a V-a, prof. Florin Sumanariu; Valentina Cernovschi, vioară, clasa a V-a, prof. Cristina Ungureanu; Ana-Maria Cureleţ, flaut, clasa a V-a, prof. Mihaiela Săveanu; Tabita Butnariu, oboi, clasa a VI-a, prof. Vasile Bolnavu; Narcis Gheorma, oboi, clasa a VI-a, prof. Vasile Bolnavu; Riccardo-Nathanael Tanase, pian, clasa a VI-a, prof. Elena Andriescu; Alexandru Ștefan Chiriac, clarinet, clasa a VI-a, prof. Vitalie Cazacu; George Alexandru Dumitriu, clarinet, clasa a VI-a, prof. Vitalie Cazacu; Sebastian Ionuţ Balan, trompetă, clasa a VII-a, prof. Cristi Ruscior; Andrei Vasile Vameşu, trompetă, clasa a VII-a, prof. Florin Sumanariu; Justin Cosovanu, percuţie, clasa a VII-a, prof. Lucian Rusu; Olivia Marţincu, pian, clasa a VII-a, prof. Riciard Gagiu; Iuliana Magdalena Chirica, flaut, clasa a VII-a, prof. Mihaiela Săveanu; Ioan Alexandru Bordeianu, trompetă, clasa a VIII-a, prof. Cristi Ruscior; Iustina Ștempel, trompetă, clasa a VIII-a, prof. Cristi Ruscior.

Premiul III a mers la elevii: Emilia Franciuc, violoncel, clasa a III-a, prof. Angela Banea; Alexia Arotăriţei, vioară, clasa a IV-a, prof. Cristina Ungureanu; Sofia Drelciuc, oboi, clasa a V-a, prof. Vasile Bolnavu; Laura Ioana Budui, flaut, clasa a V-a, prof. Mihaiela Săveanu; Cătălin Marius Marcian, trompetă, clasa a VII-a, prof. Cristi Ruscior; Laurenţiu Atănăsoaie, corn, clasa a VII-a, prof. Petru Tabarcea; Luca Gabriel Morar, vioară, clasa a VII-a, prof. Cristina Ungureanu; Vlad Apetri, pian, clasa a VII-a, prof. Riciard Gagiu; Vanessa Avasiloaie, flaut, clasa a VII-a, prof. Mihaiela Săveanu; Ștefan Cureleţ, clarinet, clasa a VII-a, prof. Ciprian Baicu; Betuel Zetu, clarinet, clasa a VII-a, prof. Ciprian Baicu; Petru Sorin Rusu, trompetă, clasa a VIII-a, prof. Florin Sumanariu; Valentin Eduard Andronache, trompetă, clasa a VI-a, prof. Florin Sumanariu; Ioana Voloşin, violoncel, clasa a VI-a, prof. Angela Banea.

Profesori corepetitori au fost Ionuţ Ciubotaru, Adrian Moroşanu şi Cristian Lungu.