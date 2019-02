Dosare penale

Doi conducători auto au fost protagoniştii unor abateri grave şi s-au ales cu dosare penale după ce au fost identificaţi în trafic de către polițişti.

Miercuri seara, în jurul orei 18.00, un echipaj de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Dumbrăveni, fiind în serviciul de patrulare pe D.N. 29, prin oraşul Salcea, a observat deplasându-se sinuos, din direcţia Botoşani către Suceava, un autoturism marca Mercedes-Benz. Autovehiculul a fost oprit în apropierea intersecţiei cu şoseaua ce duce spre localitatea Prelipca, la volan fiind identificat un bărbat în vârstă de 47 ani din oraşul Salcea, care mirosea a alcool. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Suceava, unde i-au fost prelevate probe biologice de sânge. În urma verificărilor s-a stabilit că permisul de conducere prezentat polițiştilor, emis de autoritățile din Marea Britanie, era fals, bărbatul neavând carnet.În plus, autoturismul, înmatriculat în Marea Britanie, nu are o poliță RCA valabilă, iar inspecţia tehnică periodică este expirată, motiv pentru care şoferul a fost sancţionat contravenţional cu o amendă de 1.305 lei, fiindu-i reținut certificatul de înmatriculare şi cele două plăcuțe. Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, complicitate la „falsul material în înscrisuri oficiale” şi „uzul de fals”.

Urmărit în trafic, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiştilor

Un echipaj al Poliției oraşului Broşteni, aflat miercuri seara în patrulare, a efectuat în jurul orei 21.15 semnale regulamentare de oprire şoferului unui autoturism marca Audi A4, care circula pe strada G.T. Kirileanu, spre drumul DN17B. Cel de la volan nu a oprit şi şi-a continuat deplasarea, fiind urmărit circa 100 metri până într-o parcare, unde a fost interceptat şi legitimat de polițişti. La volanul maşinii a fost identificat un tânăr de 23 de ani din localitate. Întrucât conducătorul auto se afla în stare vizibilă de ebrietate şi mirosea a alcool, i s-a solicitat să fie testat cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. A fost condus la Centrul de Primire Urgențe a spitalului din Vatra Dornei, unde a refuzat în fața medicilor prelevarea de mostre de sânge. El este cercetat acum în cadrul unui dosar penal pentru comiterea infracțiunii de„refuzul de prelevare de mostre biologice”.