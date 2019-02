Demersuri

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, propune conducerii PNL a Primăriei Suceava mai multe locaţii pe care ar putea fi construite parcări supraetajate, pentru a rezolva astfel criza locurilor de parcare. Dan Ioan Cuşnir a spus că una dintre problemele majore este criza parcărilor, cu un impact major în calitatea vieţii. „Nu putem elimina disconfortul cu aceleaşi metode care au dus la apariţia lui. Mai exact, situaţia a fost creată prin acumularea anilor de minciuni şi demagogie fără nici un proiect serios de infrastructură, fără decizii curajoase sau idei inovative. Pentru a salva Suceava nu mai putem aştepta ca altcineva să vină să ne facă ordine la noi acasă. Cu fiecare an care trece, pierdem tot mai mult teren şi revenirea e mai dificilă”, a spus Cuşnir. El a declarat că în viaţa oricărui oraş civilizat a existat o perioadă în care s-au luat măsuri curajoase în infrastructură. „Întotdeauna dezvoltarea unui oraş apare după ce se fac investiţii strategice în infrastructură. Întotdeauna dezvoltarea urmează infrastructura. În plus, noi avem privilegiul de a nu fi nevoiţi să riscăm prea multe, pentru că sunt alţii care au experimentat diverse soluţii”, a subliniat Dan Ioan Cuşnir. Liderul PSD Suceava a declarat că propunerile pe care le face sucevenilor pentru rezolvarea imediată a crizei locurilor de parcare sunt parcările supraetajate pe structură metalică, pentru că sunt mai accesibile ca preţ şi necesită timp redus de construcţie. Cuşnir a spus că a identificat locaţii în care se pot construi aceste parcări supraetajate imediat, fără demersuri complicate. Una dintre aceste locaţii ar fi zona Alexandru cel Bun (la bazin), unde în momentul de faţă sunt parcate zilnic, haotic şi în noroi, 60 de autoturisme ale riveranilor, plus maşinile celor care vizitează cabinetele medicale sau de avocatură din zonă. Dan Ioan Cuşnir a precizat că prin amenajarea unei parcări supraetajate ar apărea aproximativ 140 de locuri de parcare în varianta P+1 sau 210 locuri în varianta P+2. O altă zonă propusă de acesta ar fi în spatele magazinului de mobilă din George Enescu, unde acum sunt parcate în jur de 70 de autoturisme, în timp ce într-o parcare supraetajată se poate dubla numărul acestora. „Am identificat şi alte zone, unde s-au luat decizii nefericite în trecut, s-au aprobat autorizaţii de construire pentru garaje. Și asta pentru că mare parte dintre aceste garaje nu sunt folosite cu lunile, multe dintre ele fiind depozite pentru murături şi alte acareturi”, a precizat preşedintele PSD Suceava.

Soluţii pentru construirea de parcări supraetajate în cartierul Obcini

Dan Ioan Cuşnir a declarat că în Obcini, în zona din spatele fostului restaurant Nistru, a identificat două zone, una cu 44 garaje şi una cu 38 garaje. „În zona cu 44 de garaje vom construi o parcare cu 140 locuri în varianta P+1 sau cu 210 locuri în varianta P+2. În zona cu 38 garaje vom amenaja o parcare cu 80 de locuri în varianta P+1 sau cu 120 locuri în varianta P+2. Voi propune sucevenilor, prin consultare publică, identificarea celei mai rapide variante pentru demolarea legală a acestor garaje şi construirea de parcări supraetajate. Voi propune ca cei ce au avut garaje să primească în compensaţie dreptul de a folosi 2 locuri în viitoarele structuri supraetajate”, a spus Dan Ioan Cuşnir, care a adăugat că doar în aceste patru locaţii pot apărea sute de locuri de parcare acoperite, disponibile pentru cei care acum se chinuiesc să parcheze pe trotuare sau pe spaţiul verde.

„Apar momente în care trebuie să luăm măsuri nepopulare pentru unii, puţini la număr, dar extrem de benefice pentru marea majoritate a locuitorilor şi pentru dezvoltarea ulterioară a Sucevei. Este definiţia interesului public. Iar dezvoltarea sănătoasă nu se poate realiza fără demolări ocazionale. Uneori lucrurile sunt mai simple decât par, şi complexitatea este una falsă, generată de oameni prin birocraţie”, a precizat Cuşnit. El a acuzat faptul că birocraţia creată de primarul Ion Lungu a făcut ca în municipiul reşedinţă de judeţ toate lucrurile simple, normale, să pară complexe.