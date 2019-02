Măsuri

Inspectoratul Județean de Poliție Suceava a sesizat Interpolul în privința exportului ilegal al Chivotului Sfânt de la Sinagoga Mare din Siret, iar ancheta din țară a fost preluată, ieri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Acesta a informat printr-un comunicat de presă că a dispus, ieri, prin ordonanţă „preluarea dosarului penal de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, constând în sustragerea piesei originale denumite „Aron Kodesh” din incinta Templului Mare (Sinagoga Mare) din oraşul Siret, judeţul Suceava prin substituirea acesteia cu o piesă de mobilier confecţionată artizanal”.

Comunicatul Parchetului amintește că la data de 16 februarie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a fost sesizat prin plângere penală de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România cu privire la „sustragerea unui bun susceptibil a face parte din categoria bunurilor din patrimoniul cultural naţional, reprezentând un simbol al cultului mozaic, precum şi traficarea unor astfel de categorii de bunuri cu un înaltă semnificaţie culturală şi spirituală”.

”La data de 18 februarie 2019 lucrătorii de poliţie din cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiunea de furt calificat” și în cauză se efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, se arată în comunicat. „Într-o primă fază, se vor utiliza mijloace/procedee probatorii de cooperare judiciară internaţională în materie penală care vor viza identificarea persoanelor implicate în activităţile ilicite, precum şi a conservării şi indisponibilizării bunului patrimonial ce a făcut obiectul acestora”, mai precizează procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Înainte de startul oficial al licitației, prețul chivotului ajunsese ieri la 40.000 de dolari

Între timp, pe site-ul Casei de licitații Moreshet din Israel, https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/5497/lot/73621/undefinedThe-beautiful-Aron-Kodesh-of-the?lang=en, în posesia căreia a ajuns Chivotul Sfânt de la Sinagoga Siret, ieri, cu mai puțin de trei ore înainte de startul licitației, prețul acestuia ajunsese la 40.000 de dolari, de la un preț de pornire de 35.000 de dolari.

Publicația londoneză The Jewish Chronicle https://www.thejc.com/news/world/torah-ark-stolen-from-romania-siret-synagogue-set-for-israeli-auction-tel-aviv-moreshet a informat, cu o zi înainte de licitație, în ediția din 19 februarie a.c., că în legătură cu acest caz reprezentantul casei de licitații, avocatul David Mena, a declarat pentru JC că „există documentație care dovedește că Aron Kodesh a fost adus legal în Israel în 2016”. „Mr. Mena confirmed a copy had replaced the original aron kodesh, which was transferred to Israel, but added this was done legally in cooperation with authorities in Siret” („Dl. Mena a confirmat că o copie a înlocuit Aron Kodesh-ul original, care a fost transferat Israelului, dar a adăugat că acest lucru a fost făcut legal, în cooperare cu autoritățile din Siret”), scrie publicația JC. Potrivit acesteia, nici avocatul Mena, nici casa de licitații pe care o reprezintă nu a răspuns solicitărilor scrise de a furniza ziarului „documentele relevante” referitoare la legalitatea achiziției.

Ziariștii de la The Jewish Chronicle mai scriu că într-un interviu telefonic, David Mena a contestat acuzațiile Federației Comunităților Evreiești din România, că ar fi vorba de un jaf sau de o fraudă, și a pretins că Aron Kodesh-ul a fost găsit într-o stare deteriorată "în curtea din apropierea sinagogii" din Siret. „El a refuzat să numească specialistul în iudaism care a făcut descoperirea”, subliniază JC.

Menționăm că Aron Kodesh-ul (Chivotul Sfânt) de la Siret, care a trecut de cel puțin două frontiere, cea română și cea israeliană, are o înălțime de 5,4 metri, fără scări, lățime de 1,4 metri în partea de jos, 2,2 metri în partea de sus și o adâncime de 0,7 metri. În sinagoga de la Siret a fost înlocuit cu o replică simplificată.