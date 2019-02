Răspuns

Micii vizitatori ai expoziţiei de jucării vechi de la Muzeul de Istorie din Suceava au, de ieri, posibilitatea de a şi achiziţiona jucării de la magazinul instituţiei. La solicitarea muzeului, proprietarul colecţiei de jucării vechi a adus 40 de tipuri de jucării – maşinuţe, păpuşi, jocuri etc. pentru a răspunde nenumăratelor cereri venite de la copii, de a cumpăra jucării. Cele mai ieftine jucării costă 7 lei, iar cele mai scumpe 90 de lei. De la deschiderea expoziţiei „Jucăriile din Pod”, acesteia i-au trecut pragul peste 2500 de vizitatori. Directorul Muzeului, Emil Ursu, a declarat, ieri, că numai duminică, 17 februarie a.c., au fost 304 vizitatori, toţi fiind familii, nu grupuri organizate.

Jucăriile expuse în vitrine, pe podea şi pe bârnele din Galeria Pod de la muzeu se adresează atât copiilor, cât şi adulţilor, care se lasă astfel purtaţi înapoi în timp, în lumea copilăriei.

Expoziţia de jucării vechi este cea mai mare din România, cu peste 1.600 de obiecte - maşinuţe, autobuze, autospeciale, trenuleţe, tancuri, pistoale, obiecte muzicale, păpuşi, ursuleţi, cuburi din lemn, jocuri cu pioni, jocuri interactive, jucării mecanice şi electrice produse în România, China, Japonia, Ungaria, din plastic, metal, lemn etc., în perioada 1928-1989.

Este organizată în colaborare cu Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti şi este însoţită de o colecţie de reproduceri ale unor fotografii cu copiii şi jucăriile lor în ultima sută de ani, din colecţia Asociaţiei Muzeul Jucăriilor. La vernisaj au fost prezenţi şi proprietarii colecţiei, fraţii Cristian şi Mihail Dumitru. Atunci, inginerul Cristian Dumitru a povestit că primele jucării din colecţie au fost ale lui şi ale fraţilor săi. Mai târziu, au adunat jucării de pe la prieteni, la schimb cu alte obiecte. Încetul cu încetul, ceea ce a părut o joacă s-a transformat în pasiune. „Fiecare jucărie are o poveste, fiind martora unei emoţii, a unei lacrimi sau a unui vis împlinit. Unele jucării s-au ascuns în sacul lui Moş Crăciun sau al lui Moş Gerilă, altele au stat cuminţi în cizmuliţele cremuite din holul casei. Colecţia are la bază jucăriile familiei, dar unele sunt primite cadou sau găsite prin târgurile de vechituri. Am mai recuperat şi din cele aruncate în spatele blocului. Chiar dacă au fost stricate, din mai multe am făcut una bună”, a spus Cristian Dumitru. Expoziţia poate fi vizitată până în data de 12 aprilie a.c..