Constatare tristă

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan este de părere că incapacitatea actualului Guvern format din PSD şi ALDE va avea repercusiuni grave în ceea ce priveşte proiectele care vizează dezvoltarea Bucovinei. Mai exact, cu actualul buget încropit în grabă şi fără a ţine cont de realităţile din teren se va înregistra un regres major.

„Oricine analizează bugetul de stat pentru anul 2019, poate constata că Bucovina este, pentru al treilea an consecutiv, ștearsă de-a dreptul de pe harta investițiilor majore: fără bani pentru autostrăzi, fără bani pentru căi ferate, fără bani pentru spitale regionale, fără bani pentru școli și grădinițe. Împreună cu ceilalți parlamentari PNL de Suceava am încercat să îndreptăm, cât de cât, sărăcia propusă de Guvern pentru Bucovina. Am depus și susținut nu mai puțin de 32 de amendamente pentru investiții în Bucovina. Cetățenii din Bucovina trebuie să știe că toate propunerile noastre au fost respinse prin votul parlamentarilor PSD-ALDE din județul Suceava. Îmi este greu să înțeleg de ce domniile lor au votat împotrivă, atâta vreme cât oricum nu ar fi avut cum să întoarcă armata de voturi PSD-ALDE, care au acționat la ordinul expres al lui Dragnea ca nicio investiție propusă de PNL să nu fie finanțată în Bucovina”, a arătat Ioan Balan.

Lista obiectivelor propuse pentru finanţare de către deputatul PNL şi respinsă de parlamentarii PSD-ALDE de Suceava cuprinde realizarea conductei de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei; începerea lucrărilor la drumul expres DX5 Siret-Suceava-Pașcani-Bacău-Buzău-Ploiești; reabilitare și modernizare DN2 Roman – Suceava – Siret; finanțarea lucrărilor de reparații la Drumul National DN 29A Suceava- Adâncata – Dorohoi; reabilitare și modernizare DN 17B, pe Valea Bistriței; variantele de ocolire Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei; construirea unei clădiri pentru servicii medicale pediatrice în sistem monobloc la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava; începerea lucrărilor la Sala Polivalentă din municipiul Suceava; modernizarea punctelor de frontieră din județ; închiderea finală a depozitului de deșeuri Câmpulung Moldovenesc; sprijinirea Unității de Asistență Medico-Socială Carmen Silva oraș Broșteni și a Căminului pentru persoane vârstnice Solca.

„Cu toată această opoziţie, noi, deputații și senatorii PNL, am reușit să dublăm cuantumul alocațiilor de stat pentru copii, începând cu data de 1 martie, după cum urmează: pentru copiii de 0-2 ani, de la 200 de lei la 300 de lei și pentru copiii 2-18 ani, de la 84 de lei la 150 de lei. Plini de supărare și de venin pentru că PNL a făcut un lucru atât de bun pentru 4 milioane de copii, PSD și Liviu Dragnea au vrut mai întâi să taie alocațiile copiilor, iar apoi să confiște marele succes al PNL. Acesta este PSD şi nu se va schimba niciodată”, a mai completat Ioan Balan.