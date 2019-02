Școala viitorului

Sunt tineri, entuziaşti, pasionaţi de inovaţie,iar din mâinile lor a ieşit un super-robot, cu care s-au calificat la etapa naţională a “BRD First Tech Challenge Romania”, cea mai amplă competiţie de robotică şi tehnologie pentru liceeni organizată în ţară.

Realizatorii acestuia, reuniţi sub genericul “Filatronics”, sunt elevi la

Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, aceştia proiectând, construind şi programând, de la zero, robotul care i-a propulsat la etapa superioară a concursului.

Cu toate că a fost prima participare în cadrul acestei întreceri, elevii au făcut o figură frumoasă la confruntările din ţară, clasându-se la etapa regională de la Iaşi, de la finele săptămânii trecute, printre primele cinci echipaje şi adjudecându-şi şi locul I la secţiunea Think Award.

Componenţa echipei sucevene este următoarea: Eduard Pauliuc, Laurenţiu Gabor, Dănuţ Duciuc, Samuel Dascălu, Flavius Drăgoi, Vlad Ciucurean, Ruben Buliga, Otilia Mirăuţă, Iuliana Puşcaşu, Diana Lefter, Doris Iacob,elevi în clasa a X-a, a XI-a şi a XII-a, aceştia fiind coordonaţi de mentorii David Reguş şi Lucian Cosovanu.

„E un concurs care implică mai mult decât nişte aspecte inginereşti, legate de robotică. Elevii au trebuit să se organizeze, să traseze sarcini, să-şi facă buget, să caute sponsori, să-şi programeze lucrurile foarte bine, să facă deplasări, ceea ce-i ajută pe ei în dezvoltarea lor, în evoluţia lor”, a menţionat prof. David Reguş.

„Ne-a prins şi cinci dimineaţa la şcoală, lucrând la proiect”

În competiţie s-au înscris pe ultima sută de metri, iar pentru conceperea şi construcţia robotului, liceenilor li s-a pus la dispoziţie două kituri cu care să înceapă proiectul, o imprimantă 3D şi câteva luni de zile.

„Îmi amintesc foarte bine momentul când au primit vestea că au fost acceptaţi în concurs. Au fost foarte entuziaşti, bucuria a fost maximă. Mi-am dat seama că pentru ei contează foarte mult acest proiect, s-au mobilizat foarte repede. Am văzut la ei pasiune şi rolul meu este să-i temperez pentru că, de multe ori, sunt în stare să petreacă foarte, foarte mult timp la acest proiect”, a mai adăugat David Reguş.

Tinerii şi-au stabilit cartierul general într-o cameră a liceului, unde au petrecut zile întregi proiectând şi încercând idei noi, testând echipamentele primite, asamblând mecanisme, dezasamblând şi tot aşa.

„Ne-am apucat fiecare de ce aveam de făcut, stăteam până târziu la şcoală, ne apucam de ceva, terminam şi apoi testam şi vedeam că nu mergea, iar ne apucam din nou. Robotul a trecut prin mai multe etape, am luat-o de la zero de mai multe ori. Înaintea selecţiei pentru naţională am lucrat în fiecare zi la robot. Ne-a prins şi cinci dimineaţa la şcoală, lucrând la proiect”, ne-a mărturisit unul dintre membrii Filatronics.

„Ce făcusem în două luni am pus la pământ şi apoi am luat-o de la capăt”

Cu toate că liceenii s-au întors triumfători de la etapa regională de la Iaşi, „Sabogeli”, aşa cum a fost botezat roboţelul de la „Filadelfia”, va mai trece printr-o serie de retuşuri, pentru a fi mai rapid, mai robust, mai fiabil şi mai performant.

De altfel, de-a lungul celor câteva luni de când a intrat în concurs, "Sabogeli" a suferit transformări esenţiale, totale am putea spune, pe măsură ce tinerii au acumulat mai multă experienţă şi încredere în abilităţile lor.

„După o simulare de la Iaşi ne-am întors acasă şi am schimbat în două săptămâni tot robotul. Practic ce făcusem în două luni de zile am pus la pământ şi apoi am luat-o de la capăt. Nici aceasta nu e forma finală pentru că am văzut la ultima întâlnire, de la Iaşi, alte abordări şi alte idei noi pe care vrem să le aplicăm în proiectul nostru”, au mai punctat tinerii.

Odată intrat în ring, robotul trebuie să coboare de pe un container, iar pentru 30 de secunde, cât funcţionează autonom, trebuie să îndeplinească câteva sarcini. Ulterior, controlul e preluat de doi membri ai echipei, robotul având ca sarcină umplerea containerului cu minerale preţioase, aur şi argint, culese de pe o altă planetă, simbolizate de cuburi galbene şi bile albe din plastic.

Pe lângă performanţele robotului, echipa trebuie să aibă în vedere şi alte coordonate, punctate de juriul competiţiei - relaţia cu celelalte echipe, design-ul robotului, prezentarea, promovare, implicarea în societate, aplicaţii practice la un astfel de mecanism, elaborarea unui jurnal al proiectului (engineering notebook).

De altfel, până la naţionala de la Bucureşti, echipa Filatronics vrea să organizeze câteva evenimente pe plan local, prezentări pentru elevi din alte şcoli, meciuri demonstrative în spaţii publice, întâlniri în care să lepovestească celor curioşi despre proiectul lor, despre robotică şi inovaţie.

În parcursul lor, le sunt alături mai mulţi parteneri, printre care CM Montage (Cornel Manaz), Monitorul de Suceava, Primăria Dumbrăveni şi Liceul Filadelfia.

122 de echipaje din ţară vor intra în arena etapei naţionale, de la Bucureşti.