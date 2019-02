Promovare

Peste 50 de evenimente sportive, artistice şi culturale întregesc experienţele autentice trăite de turişti în Ţara Dornelor, destinaţia ecoturistică a Bucovinei. Pentru a spori atractivitatea destinaţiei Ţara Dornelor în rândul vizitatorilor, Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor (AETD) a realizat un calendar al evenimentelor de peste an care se desfăşoară în destinaţia ecoturistică. În acest sens, Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor a anunţat că în acest demers a fost sprijinită de autorităţile locale din cele nouă comune din destinaţie, Dorna Arini, Şaru Dornei, Panaci, Iacobeni, Ciocăneşti, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Coşna şi Poiana Stampei şi municipiul Vatra Dornei.

Potrivit Asociaţiei, peste 50 de evenimente sportive, artistice şi culturale se desfăşoară an de an în Ţara Dornelor, determinând vizitatorii să participe, alături de localnici, la concursuri de schi pentru începători şi iniţiaţi în cadrul Serbărilor Zăpezii din Vatra Dornei şi din Cârlibaba, să se bucure de atmosfera antrenantă oferită de concurenţi din cele 13 ţări participante la Campionatul Mondial de Sanie pe Pistă Naturală – singura din România omologată internaţional, dar şi de competiţiile de alergare montană, cum este Hit The Egg, aflată la a patra ediţie, competiţii cu ambarcaţiuni de tip caiac, pe râul Dorna.

La acestea se adaugă evenimentele artistice şi culturale, precum Bucovina Acoustic Park, festivalul de artă urbană – Dorna Art, Caravana Filmelor Next – Picnic şi Cinema sub clar de lună şi Ziua Internaţională a Muzicii.

„Pentru promovarea autenticităţii locale şi pentru revitalizarea ocupaţiilor străvechi, în Ţara Dornelor se organizează anual şi sărbători cu specific local-tradiţional, cum ar fi baluri ale gospodarilor, zilele comunelor, ziua Internaţională a Iei, festivaluri folclorice, de datini şi obiceiuri de iarnă. În cadrul acestor manifestări sunt implicaţi meşteşugarii şi producătorii locali, prilej cu care se promovează zona prin intermediul preparatelor din fructe de pădure, ciuperci, păstrăv, lactate, plante medicinale, sau a obiectelor de artizanat cum sunt ouăle încondeiate, trăistuţele tradiţionale, sculpturile în lemn, picturile pe sticlă sau lemn, precum şi elementele vestimentare precum iile, bundiţele şi cămeşile”, a transmis Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor.

De precizat că AETD face parte din reţeaua naţională a destinaţiilor ecoturistice, reunite sub egida Asociaţiei de Ecoturism din România.