După aproape un an de la semnarea contractului și plata avansului, beneficiarul s-a ales doar cu ameninţări

Plângeri

Patronul unei firme de mobilă din Zvoriştea este acuzat că a încasat avansuri consistente, fără a mai livra mobila pe care clienţii o comandaseră. Unul dintre cei care s-a adresat cu o comandă firmei de mobilier, disperat că din luna septembrie a anului trecut nu a mai recuperat nici un ban şi nu a primit nici mobilierul, s-a adresat ziarului Monitorul de Suceava, în încercarea de a dezamorsa blocajul creat.

La aproape un an de la lansarea comenzii, clientul se plânge că a fost înşelat

Un client din Bucureşti a trimis o plângere redacţiei ziarului, în care povesteşte cum s-au derulat evenimentele de la încheierea contractului şi până în acest moment. Eugen Sandu spune că în cursul lunii martie a anului trecut a făcut o comandă de mobilă la SC Elinger SRL din comuna Zvoriştea. La data de 16 martie au fost făcute măsurătorile în apartamentul său din Bucureşti, iar în cursul zilei de 17 martie a fost semnat contractul pentru confecţionarea mobilei, cu scadenţă la data de 26 mai 2018. Două zile mai târziu acesta a virat prin bancă un avans de 11.500 de lei, din totalul de 16.500 de lei care reprezenta contravaloarea totală a contractului. Eugen Sandu relatează cum s-au derulat apoi lucrurile şi faptul că nu şi-a recuperat nici până astăzi suma plătită în avans: ”În luna iunie, după repetate amânări din varii motive, întârzieri sau nereguli la piesele de mobilier, Vlad Luchian, administratorul firmei care a venit la măsurători, a decis din senin că e mai bine pentru dumnealui să ne dea banii înapoi, căci mobila nu o mai aduce înainte de mutarea noastră în apartament, pe 7 iulie 2018. Noi aveam nevoie de mobilă, nu de bani, cu atât mai mult cu cât în ziua mutării în casa nouă, cu un bebeluş de câteva luni, casa era goală şi noi eram cu sacii plini de lucruri în mijlocul casei. La data de 21 septembrie 2018, după alte amânări şi minciuni, am reuşit să ajungem la Vlad Luchian prin intermediul unei cunoştinţe din Suceava. În urma discuţiei avute cu administratorul, am reuşit să obţinem de la el 2.500 de lei, în tranşe de 500 şi apoi 2.000 de lei. Restul de 9.500 lei a spus că nu îi vom mai vedea niciodată, că nu are nimeni ce să-i facă, ba mai mult ne ameninţa cu judecata dacă nu îl lăsăm în pace.”

Încercare de rezolvare a problemei, printr-o plângere făcută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Suceava

Clientul nemulţumit s-a adresat în toamna anului trecut Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava, pentru a-şi rezolva problema. Eugen Sandu a povestit:

”Am făcut o plângere către CJPC Suceava în data de 8 noiembrie 2018, dar nu s-a soluţionat încă nimic. Am fost sunat de o angajată a oficiului, care mi-a spus că încearcă să dea de domnul Vlad Luchian, cel care a încasat avansul pentru a executa mobila. Din câte am înţeles, nu sunt singurul în această situaţie, fiind mai multe persoane din Suceava şi din ţară care au fost păgubite în acest mod. De aceea am făcut acest demers la redacţia ziarului, pentru a afla şi alţii cine este acest domn Vlad Luchian şi a încerca stoparea acestei metode.”

Patronul firmei Elinger se apără, spunând că se vrea denigrarea firmei pe care o conduce

Contactat de redactorul ziarului, Vlad Luchian, patronul SC Elinger SRL Zvoriştea, ne-a declarat că se confruntă cu o încercare de denigrare a activităţii firmei pe care o conduce: ”Chiar dacă a fost vorba de o mică întârziere, clientul din Bucureşti nu a înţeles că banii din avansul plătit fuseseră deja folosiţi la plata unor materiale pentru realizarea mobilierului. Conflictul a început brusc după o săptămână de întârziere, în momentul în care clientul mi-a spus că nu mai vrea să ia mobilierul, iar dacă nu primeşte banii înapoi în cont, m-a ameninţat că îmi va face reclamă negativă. După o încercare de mediere şi înapoierea unei părţi din avans, am luat hotărârea de a nu mai restitui banii primiţi în avans în urma ameninţărilor primite şi de a ne adresa instanţei de judecată. Eu cred că acest client nu este interesat de rezolvarea problemei şi livrarea mobilierului, care este realizat în proporţie de 80%, ci vrea doar să denigreze activitatea firmei noastre. În timpul activităţii noastre de circa 10 ani de zile, am avut doar câţiva clienţi nemulţumiţi de lucrările realizate.”

Mai multe plângeri înregistrate la CJPC Suceava pe numele firmei, două dintre ele fiind înaintate poliţiei pentru cercetări

Informaţiile primite de la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Suceava arată că la această oră, pe numele firmei de mobilă din Zvoriştea au fost depuse şase plângeri, în care clienţii îl acuză pe administratorul Vlad Luchian că nu le-a livrat mobila comandată şi nu le-a fost restituit nici avansul plătit. Este vorba de mai mulţi păgubiţi, cu sume între 2.000 şi 9.500 de lei. Un client din oraşul Bragadiru spune că a plătit suma de 32.000 de lei şi nu a primit nimic în schimb. Două dintre aceste plângeri au fost înaintate deja poliţiei, pentru demararea cercetărilor şi tragerea la răspundere a celor responsabili. Comisarul-şef adjunct din cadrul CJPC Suceava, Vasile Latiş, ne-a declarat: ”De-a lungul timpului au mai fost şi alte plângeri pe numele firmei Elingher SRL şi pe numele unei alte firme aparţinând aceluiaşi administrator, care şi-a încheiat activitatea în urmă cu doi ani. Unele din acestea au fost soluţionate în timp cu ajutorul poliţiştilor din Zvoriştea, care după aplicarea unor amenzi, au impus firmei de mobilă măsuri de remediere şi înapoierea unor avansuri în rate faţă de clienţii care formulaseră plângeri. Am reuşit cu greu să luăm legătura cu administratorul firmei SC Elinger SRL, care a promis că încearcă soluţionarea plăţii datoriilor faţă de cele patru persoane nemulţumite ale căror plângeri au rămas în soluţionarea noastră şi sperăm să se ţină de cuvânt.”

Unul dintre clienţii nemulţumiţi care a încheiat un contract cu Vlad Luchian în urmă cu aproape 5 ani de zile, rămas neonorat, s-a adresat instanţei de judecată în cadrul unui proces civil, o primă hotărâre judecătorească dată la începutul acestui an obligându-l pe pârât să restituie contravaloarea de 30.000 de lei, reprezentând avansul achitat şi penalităţi de întârziere contractuale de peste 100.000 de lei, hotărârea nefiind definitivă.