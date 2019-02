Statut incert

O tânără din Suceava, implicată în mai multe fapte penale pe linie rutieră şi nu numai, în urma cărora a devenit cunoscută drept Adina – „Spaima şoselelor”, are de executat 5 ani şi 2 luni de închisoare, în urma cumulării a două condamnări, însă se află de mai multă vreme în Marea Britanie, cu un statut care nu le este deloc clar autorităţilor române. Magistraţii de la Judecătoria Suceava au mai bine de un an de când cer lămuriri, pe cale oficială, cu privire la statutul Adinei Gabriela Prisacariu în Marea Britanie. În ultimele adrese s-a transmis că suceveanca are un soi de domiciliu forţat în Marea Britanie, însă judecătorii suceveni au cerut detalii şi mai exacte, în condiţiile în care au tot citat-o pe inculpată la proces, însă aceasta nu s-a prezentat.

Noian de infracţiuni şi mai multe procese. Suceveanca a părăsit ţara înainte de a fi condamnată definitiv

Adina Gabriela Prisacariu, din satul Slobozia Sucevei, comuna Grăniceşti, are la activ o condamnare definitivă, la 4 ani de închisoare, pentru contrabandă, stabilită de Tribunalul Vrancea. La Suceava ea a fost judecată pentru două infracţiuni de conducere fără permis, pentru care a primit 1 an şi 6 luni, respectiv 2 ani de închisoare. În urma contopirii condamnărilor a rezultat pedeapsa de 5 ani şi 2 luni de închisoare.

Înainte de a fi condamnată definitiv, Adina Gabriela Prisacariu a părăsit ţara. Mai mult, în luna octombrie a anului 2017, aceasta a fost reţinută de autorităţile britanice, astfel că cele române au solicitat, pe cale oficială, extrădarea sa în România, pentru a-şi executa pedepsele de aici. Ce a urmat este halucinant: nu se ştie exact de ce, însă suceveanca nu a fost extrădată.

Aceeaşi Adina Gabriela Prisacariu este trimisă în judecată şi pentru ucidere din culpă, într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Suceava. Acest dosar vizează şi prima faptă penală în care a fost implicată suceveanca.

Pe 1 august 2014, tânăra, pe atunci în vârstă de 20 de ani, proaspăt căsătorită cu Dragoş, în vârstă de 25 de ani, conducea un Mercedes E-Klasse cu volan pe dreapta, pe DN 29 Suceava-Botoşani. Tânăra s-a angajat în depăşirea unui microbuz, în zona de acţiune a indicatorului „depăşirea interzisă”, pe un sector de drum în linie continuă, cauză din care a intrat în coliziune frontală cu un vehicul greu care circula regulamentar, din sens opus. În urma impactului deosebit de violent, Dragoş, tânărul de 25 de ani, care era pe locul din stânga-faţă, nu a avut nici o şansă, murind pe loc. Adina a suferit şi ea mai multe leziuni, dar a scăpat cu viaţă.

Poate cel mai grav aspect în cazul acestei tinere este că, după accidentul mortal provocat în august 2014, aceasta a continuat să conducă cu permisul suspendat, atrăgându-şi şi alte dosare penale.

Judecătorii cer lămuriri suplimentare privind statutul sucevencei

În acest dosar de ucidere din culpă, aflat pe rolul Judecătoriei Suceava, magistraţii au un an de zile de când înaintează adrese către Interpol, în care cer lămuriri cu privire la statutul pe care îl are tânăra în Marea Britanie. Practic, de un an de zile, la toate termenele s-au înaintat adrese în care s-au solicitat date despre domiciliul sucevencei în Marea Britanie, dacă acesta este impus ori dacă faţă de Prisacariu este luată vreo măsură restrictivă ce împiedică extrădarea sa.

La începutul acestui an, judecătorilor li s-a comunicat că suceveanca are un domiciliu impus. Judecătoria Suceava a solicitat National Crime Agency, SIRENE Fugitives Unit, să comunice dacă stabilirea domiciliului acesteia este o măsură dispusă ca urmare a procedurilor extrădării, dacă această măsură o face pe inculpată incapabilă de a se prezenta la termenele de judecată de la Suceava şi dacă stabilirea unui domiciliu forţat reprezintă o măsură preventivă sau nu. Toate aceste detalii sunt esenţiale privind procesul de la Suceava, la care inculpata nu s-a prezentat şi care practic bate pasul pe loc de un an de zile. Următorul termen al procesului aflat pe rolul Judecătoriei Suceava este programat pe 30 martie. Pe de altă parte, dacă s-ar prezenta, aceasta ar urma să fie imediat încarcerată, în condiţiile în care este condamnată definitiv.

O extrădare încă departe de a fi pusă în practică

În condiţiile în care suceveanca este condamnată definitiv, iar autorităţile române au formulat de multă vreme cererea de extrădare, răspunsurile primite din Marea Britanie sunt contradictorii, iar faptul că aceasta ar fi fost reţinută dar nu este extrădată creează justificate nemulţumiri.

În mod normal, având în vedere acordurile de extrădare dintre state, o persoană condamnată ar trebui să fie extrădată relativ repede, dacă este identificată. Sunt şi excepţii, de regulă atunci când persoana respectivă este cercetată penal şi în ţara care ar urma să o extrădeze.

La nivel neoficial, se pare că Marea Britanie nu a vrut să o extrădeze din cauză că România nu respectă drepturile deţinuţilor cu privire la condiţiile de detenţie şi spaţiul minim de care ar avea nevoie un deţinut.