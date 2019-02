Soluţie

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, propune ca în fiecare cartier al Sucevei să se construiască cel puţin trei-patru parcări pentru autoturisme. Dan Ioan Cuşnir a spus că una dintre problemele majore care scad calitatea vieţii sucevenilor este lipsa locurilor de parcare şi a unui regulament funcţional pentru parcările de reşedinţă. Cuşnir a spus că prin propunerea făcută PSD nu reinventează roata sau focul, ci doar a analizat ce s-a întâmplat în oraşele funcţionale. „Vom implementa absolut orice idee care va face ca Suceava să redevină un oraş frecventabil, iar sucevenii să redevină mândri de oraşul lor. Singura soluţie pare a fi dezvoltarea pe verticală, construirea în fiecare cartier a câte trei-patru parcări supraetajate, pe structură metalică”, a declarat Cuşnir, care a adăugat: „Oare cum ar fi arătat Suceava dacă incompetenţii care conduc Suceava de 15 ani ar fi construit câte o parcare supraetajată în fiecare an? Cum ar fi viaţa locuitorilor din cartiere dacă Suceava ar fi avut 15 parcări supraetajate? În loc să construiască câte o parcare supraetajată în fiecare an, conducerea PNL a primăriei şi-a bătut joc de suceveni în fiecare an, an de an. În loc de ordine şi progres le-au oferit sucevenilor minciuni şi gargară.”

Dan Ioan Cuşnir a subliniat că actuala conducere PNL a Primăriei Suceava a avut mai multe ocazii să îşi demonstreze impotenţa administrativă şi nu au ratat nici una.

El a arătat că de 15 ani conducerea primăriei tot modernizează Suceava, începând bineînţeles de la scara blocului, „aşa cum declară cu ipocrizie, de fiecare dată”. „Viziunea referitoare la locurile de parcare, a celor care conduc Suceava de 15 ani, o putem vedea în fiecare cartier al Sucevei - parcările amenajate pe spaţiul verde”, a spus liderul PSD Suceava.

Cuşnir: Municipiul trebuie să fie condus de către o echipă care înţelege ce înseamnă să faci „Totul pentru Suceava!”

Dan Ioan Cuşnir a ţinut să dea ca exemplu o parcare de reşedinţă din cartierul George Enescu, „modernizată” de actuala conducere a primăriei, acolo unde oamenii sunt nevoiţi să apeleze la tot felul de obiecte pentru a-şi „rezerva” locurile de parcare. „La fel arată marea majoritate a parcărilor din Suceava după 15 ani de administraţie PNL. Mai mult decât lipsa acută a locurilor de parcare, nu există nici un regulament funcţional al parcărilor de reşedinţă, cetăţenii nu îşi pot închiria un loc de parcare, nu au siguranţa că atunci când se întorc acasă de la muncă vor avea unde să îşi parcheze autoturismul. Sucevenii sunt disperaţi, încearcă să îşi blocheze locurile de parcare cu bolovani, bidoane, cauciucuri etc. Pur şi simplu nu au alternative decente, normale, civilizate”, a declarat Dan Ioan Cuşnir.

El a mai spus că cei din conducerea PNL a Primăriei Suceava nu au de unde să ştie cum arată parcările din Suceava pentru că nici măcar nu locuiesc în Suceava. „De vreo doi ani au tupeul şi nesimţirea să spună că PSD-ul nu îi lasă să construiască parcări, dar cine i-a oprit să amenajeze parcări supraetajate în zonele de reşedinţă? Toate acestea au fost posibile deoarece Suceava este condusă de 15 ani de nişte incompetenţi, iar incompetenţa în administraţie duce întotdeauna la impotenţa administrativă. Conducerea Primăriei Sucevei este impotentă din punct de vedere administrativ. Din acelaşi motiv Departamentul Urbanism şi Serviciul de specialitate care se ocupă cu gestionarea parcărilor au devenit nefuncţionale. Cu fiecare an care trece, se face tot mai târziu pentru salvarea Sucevei”, a transmis Dan Ioan Cuşnir.

El consideră că Suceava are nevoie de ordine şi progres. Mai mult, Dan Ioan Cuşnir a subliniat că Suceava trebuie să fie condusă de către o echipă care înţelege ce înseamnă să faci „Totul pentru Suceava!”.