Cristina Nechifor, C.N. "Nicu Gane": "Este un proiect important pentru noi. Pentru licee este foarte greu să țină pasul cu noutăţile din domeniul IT"

Proiect în stand-by

În 2018, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava şi Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni au fost desemnate Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei (CETI), în cadrul unui proiect derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sprijinul Guvernului Japoniei.

Liceelor li s-a promis că vor beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calculatoare performante, o tablă interactivă şi „condiţii optime de pregătire şi dezvoltare a elevilor din clasele IX-XIII capabili de performanţe înalte”.

La un an de zile de la anunţarea liceelor beneficiare, proiectul bate pasul pe loc, implementarea acestuia fiind lăsată în stand-by de către iniţiatori.

„În acest interval de un an de zile nu s-a întâmplat nimic. Ne-ar fi prins foarte bine aceste echipamente performante menţionate prin proiect pentru că e foarte greu pentru licee să ţină pasul cu noutăţile din IT, să doteze laboratoarele de informatică, să achiziţioneze calculatoare”, a menţionat prof. Cristina Nechifor, directoarea colegiului fălticenean.

Aceasta a mai adăugat că liceul a fost selectat pentru a face parte din proiect ţinându-se seama de o serie de criterii, de performanţele şi rezultatele unităţii în cadrul competiţiilor de profil etc.

De asemenea, au fost eligibile liceele care şi-au asumat îndeplinirea mai multor condiţii (program de cel puţin 10 ore/săptămână adresat copiilor din comunitate interesaţi să participe la activităţi, pe o durată de cel puţin doi ani de la data punerii în funcţiune a centrului, formarea de cadre didactice).

Scenariul e acelaşi şi la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, unitate care va organiza în această primăvară Olimpiada Naţională de Informatică.

„Nu am mai primit nici un semn în legătură cu acest proiect. Având în vedere că suntem gazde ale olimpiadei de informatică, dotările promise erau foarte importante pentru noi, dar acum suntem în situaţia de a căuta sprijin în altă parte”, a menţionat prof. Dan Popescu, directorul liceului sucevean.

La nivel naţional, 60 de licee au fost selectate Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei.

Despre acest proiect, ministerul de resort preciza, în urmă cu un an de zile, că „implementarea lui porneşte de la modelul japonez de a preda această disciplină şi de la necesitatea înfiinţării în ţara noastră a unor centre care să ofere elevilor o pregătire avansată, calificată şi centrată pe aptitudinile şi nevoile lor de instruire, respectiv pe stimularea creativităţii”.