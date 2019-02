Caravana folclorului

Întâlnirile-spectacol din cadrul proiectului „10 pentru folclor”, ediţia a IV-a, s-au încheiat vineri, 15 februarie, la Zvoriştea. Caravana folclorului a poposit şi în acest an, în perioada 11 - 15 februarie, în 10 localităţi sucevene: Suceava (Şcoala Gimnazială „Miron Costin” din cartierul Burdujeni), Gura Humorului, Vama, Iacobeni, Putna, Vicovu de Sus, Capu Câmpului, Stulpicani, Iaslovăţ şi Zvoriştea. În ultima zi a proiectului, la Căminul Cultural Zvoriştea, s-au adunat oficialităţi judeţene şi locale, artişti din mai multe judeţe, elevi, profesori, părinţi din localitate, pentru a se bucura împreună de un spectacol de calitate şi pentru a afla unii de la alţii informaţii autentice despre folclor, tradiţii, obiceiuri. Printre oficialităţile care au fost prezente la închiderea proiectului „10 pentru folclor”, ediţia a IV-a, s-au numărat prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, subprefectul judeţului Suceava, Silvia Boliacu, primari din localităţile sucevene în care a poposit Caravana folclorului, în perioada 11 - 15 februarie, dar şi primarul comunei Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani. Maria Huţu. La evenimentul de la Zvoriştea au fost prezenţi şi directorul Centrului Cultural Bucovina, Sorin Filip, şi directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava, prof. Johannes-Raimund Onesciuc. La toate cele 10 întâlniri-spectacol a participat şi maestrul Mihai Pânzaru-PIM, care a realizat caricaturi pentru invitaţi. La Zvoriştea, atât oficialităţile, cât şi artiştii invitaţi au primit câte o caricatură înrămată din partea maestrului PIM, cunoscut şi apreciat grafician şi caricaturist.

Artişti profesionişi şi artişti amatori, pe aceeaşi scenă

Un moment aparte din spectacol a fost realizat de poliinstrumentistul Leonard Zamă, în compania toboşarului orchestrei Ansamblului „Ciprian Porumbescu”, Ilie Hariuc. Publicul, care a umplut până la refuz Căminul Cultural Zvoriştea, a aplaudat şi prestaţia interpretului de muzică populară Ovidiu Homorodean. Acesta a ridicat sala în picioare cu interpretarea cântecului patriotic „Sunt român”. Surpriza serii a fost oferită de maestrul coregraf Costinel Leonte, care după ce a pus în scenă o suită de jocuri populare din Botoşani, alături de colegii de la Ansamblul „Ciprian Porumbescu” Suceava, a mai apărut o dată în faţa publicului, îmbrăcat în costum popular de Maramureş, jucând alături de Călineştenii Țării Maramureşului, formând astfel o punte între mai multe zone etnografice. „Coconii din Călineşti” au fost însoţiţi de directorul Asociaţiei Călineştenii Țării Maramureşului, Voichiţa Costin. Îmbrăcaţi în costume populare tradiţionale din Maramureş, tinerii au cântat, au jucat, au oferit un minispectacol pe placul publicului.

La Zvoriştea au cântat atât Orchestra Ansamblului artistic profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava, cât şi Orchestra „Mugurelul” din Dorohoi, condusă de maestrul Marcel Dupu. În spectacolul de la Zvoriştea au cântat şi încântat publicul interpreţii Andreea Haisan, Fetele din Botoşani, Constantin Bahrin, Ovidiu Homorodean, Sorin Filip, Lucica Păltineanu şi tinerele talente locale din Zvoriştea: Monica Ciuntu, Bianca şi Silviu Talpalariu, Formaţia de jocuri populare „Datina” a Școlii Gimnaziale Buda, coordonată de Beatrice Agavriloae şi Dana Ciornei, iar, la final, Fanfara de la Zvoriştea, coordonată de Nelu Andronic.

„Folclorul uneşte generaţiile şi uneşte etniile”

Prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat la finalul celei de-a IV-a ediţii a proiectului „10 pentru folclor” că încă de la început, scopul acţiunii a fost să câştige interesul tinerei generaţii pentru folclor. „Varianta prin care am încercat să convingem copiii noştri că trebuie să aibă noţiuni elementare despre tradiţii şi să le ducă mai departe a fost opţionalul din şcoli. Iată că acest proiect, în judeţul Suceava, a avut succes, pentru că la a patra ediţie deja numără peste 100 de şcoli şi grădiniţe din judeţul Suceava unde a fost introdus ca obiect opţional folclorul, iar copiii din localităţile pe unde a trecut Caravana folclorului învaţă despre dansuri, despre portul popular, despre cântecele noastre. Proiectul a avut succes pentru că de la bun început s-a aşezat pe trei piloni foarte importanţi: Școala, Biserica şi Familia”, a completat Mirela Adomnicăi. Inspectorul şcolar de arte din cadrul IȘJ Suceava, Loredana Ceică, a amintit publicului că opţionalul pentru folclor a avut răsunet şi în Maramureş. „Am fost invitaţi anul trecut în Maramureş şi ştim că deja se predă acolo folclorul în şcoli. Anul acesta am avut invitaţi din Botoşani şi, în curând, vom ajunge şi acolo, dar şi la Iaşi. Un lucru important este că prin localităţile pe unde am trecut, şcolile au adoptat acest opţional. În judeţul Suceava, 85 de şcoli au aprobat acest opţional. La acest opţional, nu dorim să-i învăţăm pe toţi copiii să cânte, să danseze, dorim să-i facem să înţeleagă că folclorul uneşte generaţiile şi uneşte etniile”, a explicat Loredana Ceică. Primarul comunei Zvoriştea, Constantin Barariu, le-a mulţumit artiştilor care au evoluat pe scenă şi i-a asigurat pe organizatori că va sprijini în continuare proiectul de introducere a opţionalului de folclor în şcoli.

Parteneri stabili şi oameni care au înţeles rostul proiectului „10 pentru folclor”

Iniţiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, realizatoarea de emisiuni folclorice Mihaela Bârsan, ne-a spus la finalul celor 10 întâlniri-spectacol din cadrul proiectului că este bucuroasă că a reuşit să ducă la bun sfârşit Caravana folclorului, mulţumindu-le tuturor artiştilor „care au venit fără nici o pretenţie financiară să ne susţină în demersul nostru de a introduce opţionalul de folclor în şcoli”. Ea le mulţumeşte, de asemenea, directorilor de şcoli şi primarilor implicaţi anul acesta în proiect, pentru faptul că au primit Caravana folclorului cu ospitalitate, cu inima deschisă, şi le mulţumeşte şi coorganizatorilor, tuturor partenerilor care au ajutat la bunul mers al proiectului şi în acest an. „Ediţia a IV-a a însemnat un mare pas înainte pentru transformarea proiectului <10 pentru folclor> din unul interjudeţean, în unul naţional. Vreau să îi mulţumesc preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru faptul că a delegat în proiect, pentru al IV-lea an consecutiv, întreg colectivul Ansamblului artistic profesionist <Ciprian Porumbescu> Suceava, dar şi prefectului judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, care a făcut posibilă translatarea proiectului în judeţul Maramureş şi ne-a sprijinit în organizarea acestei ediţii cu numeroşi artişti din Botoşani, în vederea translatării proiectului şi în judeţul Botoşani”, a completat Mihaela Bârsan. Echipa „10 pentru folclor” a fost formată din Giani Leonte, Loredana Ceică, Iulian Florea, Costinel Leonte, Leonard Zamă, Constantin Mândrişteanu, Alexandru Brădăţan, Grigore Gherman şi Angelica Flutur. Cu toţii i-au fost alături Mihaelei Bârsan şi au susţinut-o fără nici o pretenţie financiară. Mai mult decât atât, câţiva dintre colegii ei au refuzat spectacole în această perioadă, pentru a continua proiectul pe care l-au început împreună.

Organizatori

Proiectul este organizat de Televiziunea Regională Intermedia, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava, Prefectura Judeţului Suceava, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Clubul Copiilor Dorohoi, Primăria municipiului Suceava, Primăria Gura Humorului, Primăria Iacobeni, Primăria Vama, Primăria Putna, Primăria Vicovu de Sus, Primăria Capu Câmpului, Primăria Stulpicani, Primăria Iaslovăţ şi Primăria Zvoriştea. Sponsorii evenimentului din acest an sunt: Fly Music Bosanci, Salonul de înfrumuseţare Bellisima Suceava, Party Show Entertainment, Casa de modă Janice, Depozitul de flori „Simfonia florilor”, Cofetăriile Ambianţa şi Suc de mere natural PFA Flutur Mihai.